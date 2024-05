POLÍTICA

'Isso é desmoralizante e deixa população mais vulnerável', diz ACM Neto após fugas em presídios

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, expressou sua indignação diante da fuga de ao menos seis detentos do Conjunto Penal de Barreiras, na Bahia. Neto destacou a situação precária das estruturas prisionais e policiais do estado, atribuindo-as ao descaso e ao sucateamento da segurança pública ao longo dos 18 anos de governos do PT no estado.

"Vejo com perplexidade e revolta a notícia de que sete bandidos escaparam do Conjunto Penal de Barreiras", afirmou Neto. Ele prosseguiu, apontando para as consequências desastrosas desse cenário: "As estruturas dos presídios e delegacias da Bahia são reflexos do sucateamento e abandono da segurança pública no nosso estado ao longo dos últimos 18 anos. Por isso somos campeões em violência."