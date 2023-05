Bahia empata com Goiás e chega a três jogos sem ganhar no Brasileirão

O Bahia ainda não reencontrou o caminho dos triunfos no Brasileirão. Em um confronto direto de posições contra o Goiás, nada de vencedor: empate em 1x1 na tarde deste sábado (20), na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o Bahia chega a três jogos sem ganhar na Série A - vinha de derrotas para Santos (3x0) e Flamengo (3x2). Também soma um empate sem gols com o Peixe, pela Copa do Brasil.

O Esquadrão não conseguiu repetir o bom desempenho dos últimos dois compromissos. Com desfalques, o time do técnico Renato Paiva começou a partida ansioso, com muitos erros. Ainda assim, conseguiu abrir o placar com Everaldo, aos 24 minutos. Mas a vantagem não durou muito tempo: seis minutos depois, Bruno Melo deixou tudo igual em cobrança de falta - em lance com erro da barreira.

Com o empate, o tricolor chegou aos sete pontos no Brasileirão, indo para a 12ª colocação. Está a dois do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Esquadrão ainda pode cair posições com o complemento da rodada.

O Bahia agora terá uma semana livre para treinamentos. O time só volta a entrar em campo no próximo fim de semana, para enfrentar o Internacional, pela 8ª rodada do Brasileirão. O jogo será no domingo (28), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogo

O técnico Renato Paiva optou por uma escalação mais ofensiva para enfrentar o Goiás. Para a vaga de Rezende, suspenso, o treinador escalou Ademir, sacando um volante e colocando mais um atacante na equipe. Com isso, recuou Cauly ao meio-campo. Quem também apareceu no setor foi Thaciano, que havia sido desfalque no duelo contra o Santos, pela Copa do Brasil. Outra mudança já era esperada: Gabriel Xavier herdou a vaga do suspenso Kanu na zaga.

A postura do Bahia, porém, não foi boa no começo do jogo. Se a ideia era manter a posse e trabalhar bem as jogadas, isso pouco aconteceu. Ao contrário: o time forçava e errava muitos passes, sem conseguir dar sequência às jogadas. Com isso, cedia muitos espaços ao Goiás.

O Esmeraldino, por sua vez, aparecia mais produtivo e equilibrado. Conseguiu assustar ainda aos três minutos, com Alesson, mas o jogador foi flagrado em posição de impedimento. Já o Esquadrão só deu trabalho ao goleiro Tadeu aos 14 minutos, com Thaciano da entrada da área. Pouco depois, Biel finalizou com perigo, passando perto da trave esquerda.

Aos 21, Matheus Peixoto chegou a balançar as redes. O atacante recebeu cruzamento de Sander e cabeceou para o fundo das redes, mas estava impedido.

Três minutos depois, o Bahia abriu o placar. Biel chutou de fora da área, a bola desviou em Lucas Halter e sobrou para Everaldo. O camisa 9 driblou Maguinho e chutou sem chances para Tadeu defender: 1x0, aos 24 minutos.

O tricolor, porém, não aproveitou a vantagem por muito tempo. Aos 30, Bruno Melo cobrou falta da entrada com categoria. A barreira tricolor abriu, a bola passou pelo espaço cedido e entrou no canto esquerdo de Marcos Felipe, deixando tudo igual na Fonte Nova.

O Esquadrão podia voltar a ficar à frente logo depois, quando, após cobrança de falta, David Duarte subiu mais que todo mundo e cabeceou, mas foi no travessão. Ademir ainda finalizou no rebote, mas Tadeu, caído, defendeu.

Do outro lado, Palacios era quem dava mais trabalho. Aos 41, deu ótimo passe para Matheus Peixoto, na entrada da área. O atacante bateu, e Marcos Felipe impediu. Aos 45, o meia ficou com a sobra de bola e tentou deixar o dele, tirando tinta do travessão.

Após gerar muitos espaços para o adversário no primeiro tempo, o Bahia voltou do intervalo com uma mudança: Acevedo no lugar de Gabriel Xavier. O Esquadrão começou a etapa final mais ajustado, mas o Goiás seguia, coletivamente, um pouco melhor. Aos 8 minutos, Palacios tentou a virada com chute da intermediária, defendido por Marcos Felipe.

O segundo tempo seguia em um ritmo mais lento que o anterior. O Esquadrão só assustou aos 13 minutos, quando Biel arrancou, passou por Maguinho em velocidade e bateu cruzado, defendido por Tadeu.

Cinco minutos depois, outra jogada perigosa do tricolor: Jacaré recebeu bom cruzamento sem marcação, mas preferiu cabecear e mandou para fora. O camisa 29 teve mais uma chance aos 21, aproveitando rebote da defesa esmeraldina, mas voltou a se precipitar e isolou.

O Goiás deu o troco pouco depois. Gabriel Novaes ganhou de David Duarte, ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas chutou em cima do goleiro. Diego ficou com rebote, mas foi para fora.

O Bahia passou a ficar perigoso nos minutos seguintes. Ficou perto do empate aos 31, quando Jacaré cruzou forte para Biel, que chegava em velocidade. O atacante tentou cabecear, mas não conseguiu pegar a bola em cheio. Aos 35, o camisa 11 teve outra oportunidade de cabeça, mas mandou por cima do gol. Um minuto depois, Ademir cruzou rasteiro e Lucas Halter quase fez contra.

No finzinho, o tricolor seguiu controlando a posse de bola, mas pouco assustava. Kayky chegou a bater para o gol aos 52, mas mandou para fora. Empate selado na Arena Fonte Nova, sob vaias da torcida.

FICHA TÉCNICA



Bahia 1x1 Goiás - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier (Acevedo), David Duarte e Victor Hugo; Jacaré, Cauly, Thaciano e Ryan (Chávez); Ademir (Arthur Sales), Everaldo e Biel (Kayky). Técnico: Renato Paiva.

Goiás: Tadeu, Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Diego e Palacios (Dodô); Alesson (Gabriel Novaes) e Matheus Peixoto (Philippe Costa). Técnico: Emerson Ávila.

Estádio: Arena Fonte Nova

Gols: Everaldo, aos 24 minutos, Bruno Melo, aos 30 minutos do primeiro tempo;

Cartão amarelo: Ryan, do Bahia; Zé Ricardo, Alesson, Maguinho e Emerson Ávila (técnico), do Goiás;

Público: 32.519 pagantes

Renda: R$ 925.378,00

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL), auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)