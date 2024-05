Bahia volta aos treinos e inicia preparação para confronto com o Atlético-MG

Depois de dois dias de descanso, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Atlético-MG, a partida será neste domingo (19), às 16h, na MRV Arena, em Belo Horizonte.

O dia começou com uma atividade física no campo 2 do CT Evaristo de Macedo. Logo depois, os jogadores foram para o campo 1, e participaram de um treino técnico sob o comando dos auxiliares.