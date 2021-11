Bahia enfrenta o Sport e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento

Tricolores de um lado e rubro-negros do outro. Mais um clássico nordestino vai movimentar o Campeonato Brasileiro hoje à noite. A partir das 21h, Bahia e Sport se enfrentam na Arena Pernambuco, pela 33ª rodada da Série A. Além da rivalidade entre baianos e pernambucanos, está em disputa também a permanência na primeira divisão.



Bahia e Sport chegam ao duelo necessitados de uma vitória. O tricolor iniciou a rodada na 16ª colocação, com 36 pontos, mas entrou na zona de rebaixamento ontem à noite porque o Juventude ganhou do Fluminense (1x0) e foi a 39. O Leão vive situação mais delicada. É o vice-lanterna, com 30 pontos e dois jogos a mais do que o Esquadrão. Assim, um tropeço hoje praticamente rebaixa o time pernambucano para a Série B em 2022, pois

restariam 12 pontos em disputa e, no máximo, chegaria a 42 na tabela.



Já para o Bahia, o triunfo é fundamental para deixar a equipe fora da zona de rebaixamento ao fim da rodada. Além disso, o confronto com o Sport abre a sequência de quatro duelos que o tricolor vai fazer diante de adversários diretos. Depois do jogo na Arena Pernambuco, a equipe enfrentará Cuiabá (casa), Grêmio (casa) e Atlético-GO (fora), respectivamente.



O técnico Guto Ferreira se vê obrigado a mudar a escalação contra o Sport. Titular, o lateral esquerdo Matheus Bahia foi expulso na derrota por 3x0 para o Flamengo e cumpre suspensão. Por outro lado, o tricolor tem o retorno do volante Patrick, que não atuou no Maracanã por causa do terceiro cartão amarelo.



Guto Ferreira não deu pistas do time que vai entrar em campo, mas a tendência é que Juninho Capixaba seja recuado para a lateral. Como Rossi também foi expulso na partida com os cariocas, o garoto Ronaldo deve receber mais uma chance ao lado de Gilberto e Raí Nascimento no ataque. Completam a lista de desfalques os volantes Jonas (machucado) e Raniele (testou positivo para covid-19).



Tabu

O Bahia precisa quebrar um jejum para voltar do Recife com os três pontos na bagagem. A equipe não vence o Sport em Pernambuco desde a temporada 2010. Na Série B daquele ano, Diego Corrêa e Morais fizeram os gols da vitória por 2x1, na Ilha do Retiro. No final da competição, o time, então treinado por Márcio Araújo, conseguiu o acesso para a Série A.



Na temporada passada, o Sport levou a melhor e venceu o Bahia por 2x1, também na Ilha do Retiro, pelo segundo turno do Brasileirão. Já em 2021, as equipes se enfrentaram duas vezes, com um triunfo para cada lado, ambos em Salvador.



O Bahia goleou o rival pela Copa do Nordeste, por 4x0, no estádio de Pituaçu. Patrick, Rodriguinho e Gabriel Novaes, duas vezes, marcaram os gols da vitória. Já no primeiro turno do Brasileiro, o Sport deu o troco e derrotou o tricolor do técnico Dado Cavalcanti por 1x0, também em Pituaçu. O único gol da partida foi marcado por Mikael, que será titular hoje.