Bahia passa fácil pelo Itabuna e avança à final do Baiano: 4x1

O sabadão tricolor começou com protesto e vaias da torcida nas imediações e dentro da Fonte Nova, mas terminou com festa no gramado e na arquibancada do estádio. Depois de dois anos, o Bahia está de volta à final do Campeonato Baiano. A classificação foi conquistada após goleada por 4x1 contra o Itabuna.

Como tinha perdido o jogo de ida por 1x0, o Bahia precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar de forma direta. Fez mais do que isso. Cauly e Everaldo marcaram cada um duas vezes e assinaram o placar de uma exibição que contou também com outros destaques. Cesinha diminuiu para o Itabuna.

Agora, o tricolor disputará o título estadual com Jacuipense ou Juazeirense. Os rivais do interior se enfrentam no domingo (19), às 16h, no estádio Valfredão. A equipe de Riachão do Jacuípe venceu o primeiro duelo por 1x0.

Modificado taticamente, o Bahia entrou em campo com Jacaré como lateral direito e uma linha de três zagueiros, com Rezende fortalecendo Marcos Victor e Gabriel Xavier. Além de jogadores inspirados, a exemplo de Biel e Chávez. Este último fez o jogo mais propositivo dele desde que estreou no tricolor.

O Esquadrão criou, controlou o jogo e foi beneficiado pela marcação de um pênalti que não existiu. O Itabuna até rondou a área, mas não levou perigo efetivo às traves de Marcos Felipe. Ambas as equipes terminaram a partida desfalcadas em função de três expulsões. Daniel foi o primeiro a deixar o Bahia em desvantagem numérica. Hebert e Jan Pieter reverteram a situação de forma negativa para o Itabuna.

Pênalti mal marcado

A primeira investida perigosa do jogo foi protagonizada pelos donos da casa. Com Jacaré, o Bahia chegou pela primeira vez após seis minutos de bola rolando. Biel tocou na área, Everaldo tentou alcançar sem sucesso e a redonda sobrou para Jacaré. De cara para o gol, ele perdeu para o goleiro Thiago Passos, que fez a defesa. Pouco depois, o próprio Jacaré fez nova tentativa em consequência de contra-ataque, mas a zaga do Itabuna evitou que a bola chegasse à meta.

O primeiro gol do Bahia no jogo foi comemorado através dos pés de outro atacante. Aos 13 minutos, Everaldo abriu o placar na Fonte Nova, de pênalti. Após cruzamento de Biel, Jacaré chutou forte e a bola bateu na perna do lateral esquerdo Elivelton, mas o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos assinalou toque de mão na área.

A marcação foi bastante contestada pelos jogadores do Itabuna, que não se abateram após o gol sofrido. Aos 25, Flávio cobrou falta com perigo, mas a bola passou por cima do travessão. Pouco depois foi a vez do Bahia assustar novamente. Após cruzamento de Chávez, Cauly bateu para o gol, mas viu a bola desviar na zaga adversária e sair pela linha de fundo. Em cobrança de falta, Jacaré chutou forte, mas o goleiro Thiago Passos fez boa defesa.

Goleada

O placar do jogo foi consolidado pelo Bahia na etapa final e a torcida tricolor não demorou a comemorar após o intervalo. O segundo gol foi festejado aos seis minutos como consequência de jogada ensaiada. Jacaré cobrou falta com toque para Chávez e o lateral cobrou na área. Marcos Victor escorou para o meio e Cauly, de cabeça, estufou a rede: 2x0.

A torcida ainda vibrava na arquibancada quando saiu o terceiro gol na Fonte Nova. Biel fez uma linda jogada pelo lado direito do campo, deixou Jan Pieter para trás e cruzou para Everaldo. Dentro da área, o centroavante tocou de primeira e correu para o abraço: 3x0.

O Bahia chegou perto de marcar o quarto gol. A jogada começou com um cruzamento de Chávez. Everaldo tentou desviar e não conseguiu, mas Jacaré ficou com a redonda e driblou o goleiro, só que não conseguiu finalizar. Cauly ainda aproveitou a sobra, mas a defesa do Itabuna recuperou a posse de bola antes que ele finalizasse.

No lance seguinte, vibração por parte do Itabuna. Jacaré fez falta em Cesinha na área e a arbitragem marcou pênalti. Aos 31 minutos, o próprio Cesinha cobrou e diminuiu o placar: 3x1. Antes, o meia Daniel recebeu o segundo cartão amarelo e o vermelho na sequência, por reclamação, e foi expulso de campo.

A desvantagem numérica do Bahia durou apenas cinco minutos. Aos 34, o Itabuna também ficou com um a menos. Também por reclamação, Hebert levou o segundo cartão amarelo e seguiu para o chuveiro mais cedo.

Ainda houve tempo para mais um gol e outra expulsão. Aos 40, Cauly recebeu belo lançamento de Acevedo, entrou na área e chutou na saída do goleiro Thiago Passos. Placar definido na Fonte Nova: 4x1. Autor do gol, Cauly sofreu falta forte de Jan Pieter e viu o adversário ser expulso após receber a segunda chapa amarela.

FICHA TÉCNICA

Bahia 4x1 Itabuna - Semifinal do Campeonato Baiano (jogo de volta)

Bahia: Marcos Felipe, Jacaré, Marcos Victor, Gabriel Xavier (Kanu) e Chávez (Matheus Bahia); Rezende, Acevedo, Cauly e Daniel; Biel (Ricardo Goulart) e Everaldo (Diego Rosa). Técnico: Renato Paiva.

Itabuna: Thiago Passos, Deivinho (Luiz Felipe), Lucimário, Jan Pieter e Elivelton Recife (Guilherme Ivo); Hebert, Matheus Chaves e Alex Sandre (Cacique); Flávio (Joadson Bola), Cesinha e Hitalo (Cacique). Técnico: Sérgio Araújo.

Estádio: Fonte Nova

Gol: Everaldo, aos 13 do 1º tempo; Cauly, aos 6 minutos, Everaldo, aos 9, Cesinha, aos 31, Cauly, aos 40, do 2º tempo

Cartão amarelo: Lucimário, Everaldo, Daniel, Deivinho, Elivelton Recife, Biel, Jan Pieter, Hebert, Chávez,

Cartão vermelho: Nuno Presume, Daniel, Hebert, Jan Pieter

Público (pagante): 19.980

Renda: R$ 548.276,00

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Daniella Coutinho Pinto e Patrícia dos Reis Nascimento.