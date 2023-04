Bahia vence o Volta Redonda e abre vantagem em decisão na Copa do Brasil

O Bahia abriu vantagem na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (11), o Esquadrão bateu o Volta Redonda por 2x1, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio.

O tricolor não iniciou bem o duelo, mas conseguiu se encontrar na partida e começou a construir o triunfo ainda no primeiro tempo, com Biel. Na segunda etapa, o zagueiro Gabriel Bahia empatou para o Volta Redonda, mas Gabriel Xavier marcou mais um gol e deu a vitória ao Esquadrão.

O jogo de volta será no dia 27 de abril, na Fonte Nova. O Esquadrão tem a vantagem do empate. A derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Antes disso, o tricolor estreia no Brasileirão.

Neste sábado (15), o Bahia encara o Red Bull Bragantino, às 18h30, em Bragança Paulista, pela primeira rodada da Série A.



Sem Marcos Victor e Cauly, Renato Paiva optou pela entrada de Gabriel Xavier na defesa e escalou Yago Felipe no meio-campo. Com isso, Daniel foi avançado para fazer o papel de meia armador e encostar nos atacantes. Novidade entre os relacionados, Ademir ficou como opção no banco.

O Volta Redonda começou a partida com linhas altas, pressionando a saída de bola do Bahia para forçar o erro do tricolor. A estratégia causou dificuldades para a construção do Esquadrão. O Voltaço, aliás, chegou a balançar as redes com o atacante Skilo após o escanteio, aos cinco minutos, mas o impedimento foi marcado.

O Bahia se soltou um pouco mais no decorrer da partida, mas sentiu muita dificuldade para ficar com a bola. O Esquadrão se viu encaixotado na marcação do rival em boa parte do primeiro tempo e não apresentava segurança defensiva quando o Volta Redonda buscava o contra-ataque.

A primeira grande chance do Bahia só aconteceu aos 32 minutos. Em lance individual, Biel passou por dois marcadores e bateu forte, mas o goleiro Vinícius defendeu. O camisa 11 foi o nome do tricolor na primeira etapa.

Aos 38 minutos o Bahia puxou rápido contra-ataque. Daniel lançou para Everaldo, que ganhou da marcação e descolou um belo passe para Biel. Livre dentro da área, o atacante chutou forte, sem chances para o goleiro, e abriu o placar para o Esquadrão.

SEGUNDO TEMPO

O gol animou o Bahia. O time voltou do intervalo mais solto e com maior presença ofensiva na comparação com a primeira etapa. Biel e Everaldo receberam bolas em condição de progredir, mas faltou acertar o passe.

O problema é que aos poucos o Volta Redonda subiu as linhas outra vez e passou a pressionar a saída de bola tricolor. Em uma das roubadas de bola, Berguinho mandou chute de fora da área, acertou Kanu e ganhou escanteio. Na cobrança, o zagueiro Gabriel Bahia subiu mais do que a defesa tricolor e deixou tudo igual, aos 13 minutos.

O Volta Redonda, no entanto, nem teve tempo para comemorar o empate. Apenas três minutos depois, Biel cobrou falta na área e Gabriel Xavier, também de cabeça, fez o gol e recolocou o Esquadrão em vantagem no Rio de Janeiro.

Renato Paiva fez então as primeiras mudanças e promoveu a estreia de Ademir, que entrou na vaga de Daniel. Mugni também foi para o jogo no lugar de Acevedo. A reta final da partida foi aberta, com chances para os dois lados.

Na primeira participação, Ademir disparou em velocidade, invadiu a área e tentou o cruzamento para Everaldo, mas a marcação cortou. A resposta do Volta Redonda veio com Marcelo, que saiu na cara do gol e teve uma grande chance. Marcos Felipe salvou o Bahia.

O Bahia levou sufoco. Utilizando os lados do campo, o Volta Redonda colocou velocidade pra cima do time baiano e pressionou muito. Marcos Felipe teve que aparecer em pelo menos três oportunidades.

Mas nem mesmo os oito minutos de acréscimos dados pela arbitragem foram suficientes para alterar o placar e o Esquadrão confirmou o triunfo fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda 1x2 Bahia - Copa do Brasil (3ª fase - ida)

Volta Redonda: Vinícius Dias, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Marcão e Ricardo Sena (Marcos Pedro); Bruno Barra, Dudu (Matheus Alessandro), e Caio Vitor; Luizinho (Marcelo), Douglas Skilo (Macário) e Berguinho (Júlio César). Técnico: Rogério Corrêa.

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo (Mugni), Yago Felipe (Diego Rosa), Daniel (Ademir) e Chávez; Biel (Kayky) e Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva.

Local: estádio Raulino de Oliveira

Gols: Biel, aos 38 do 1º tempo, Gabriel Bahia, aos 13, e Gabriel Xavier, aos 16 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Marcão, Marcos Pedro (Volta Redonda); Biel, Chávez, Acevedo (Bahia)

Público: 2.249 torcedores

Renda: R$ 35.360,00

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima (trio de São Paulo).

VAR: Rodolpho Toski Marques (São Paulo)