Bahia vira sobre Atlético de Alagoinhas e ganha a primeira no Nordestão

O Bahia fez a festa dos torcedores nesta sexta-feira de Carnaval (17). No duelo de baianos, o Esquadrão derrotou o Atlético de Alagoinhas por 2x1, de virada, e conseguiu seu primeiro triunfo na Copa do Nordeste. A partida, disputada no Carneirão, em Alagoinhas, foi válida pela 4ª rodada do regional.

Lucas Alisson abriu o placar para o Carcará, aos 16 minutos de jogo. O sacode acordou o tricolor, que reagiu e conseguiu a virada em menos de 10 minutos, com Jacaré e Kayky.

Com o triunfo, o Bahia agora soma quatro pontos, mas permanece na 7ª colocação do Grupo B. Por outro lado, a distância para o G4 é de dois pontos - ABC, que fecha a zona de classificação, tem 6. Vale lembrar que o time potiguar ainda jogará na rodada, neste sábado (18), contra o Vitória. Já o Atlético de Alagoinhas segue em situação dramática. O Carcará continua na lanterna do Grupo A, ainda sem qualquer ponto somado.

O próximo compromisso do Esquadrão na Copa do Nordeste será na quarta-feira de cinzas (22). O Esquadrão enfrenta o Sport no Batistão, em Aracaju, às 21h30, pela 5ª rodada. O duelo seria na Ilha do Retiro, em Recife, mas a CBF mudou o local após envio de ofício da Polícia Militar do Estado de Pernambuco para a Secretaria de Defesa Social, em que informou "não conseguir garantir a segurança" no jogo por causa do Carnaval.

Já o Atlético de Alagoinhas recebe o Campinense no dia seguinte, no mesmo horário, no Carneirão.

Primeiro tempo

O Bahia foi escalado de uma forma bem diferente pelo técnico Renato Paiva. Foram sete mudanças em relação ao time que sofreu o 3x0 do Fortaleza no início da semana, e apenas o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Raul Gustavo, o meia Acevedo, e o atacante Kayky seguiram entre os 11 primeiros. A única alteração obrigatória foi a saída de Chávez, vetado pelo departamento médico do clube. Matheus Bahia foi o escolhido para a vaga.

Pressionado na Copa do Nordeste, o Bahia começou o jogo valorizando a posse de bola. Mas foi o Atlético de Alagoinhas quem entrou em campo mais ligado, chegando mais. Aos 11, Lucas Luan recebeu na esquerda e cruzou com perigo. Marcos Felipe chegou a dar rebote, mas ninguém aproveitou.

Aos 16, o Carcará abriu o placar. Mateus Sabiá surgiu em boa jogada individual de contra-ataque e rolou para Lucas Alisson finalizar da grande área, no canto direito do goleiro tricolor.

Depois de sair atrás no placar, o Bahia acordou. O Esquadrão passou a arriscar mais, incomodando o rival. O sacode funcionou: aos 22 minutos, Kayky puxou a reação rápida e deu passe na medida para Jacaré. De fora da área, o camisa 29 tocou na saída de Fábio Lima para marcar seu primeiro gol na temporada: 1x1.

A pressão tricolor continuou. Douglas Borel mandou uma bomba de fora da área, o goleiro tocou na bola e ela explodiu no travessão. Na sequência, Kayky recebeu de Verhon, driblou e chutou. A bola desviou em Lucas Luan e entrou: virada tricolor aos 25 minutos de jogo.

Depois de tanta intensidade, o jogo caiu de ritmo. O Bahia continuou com a posse da bola, com pouco ímpeto. Ao mesmo tempo, o Esquadrão cometia algumas falhas na saída de bola, que rendiam chegadas do Carcará. Aos 42, Raul Gustavo errou o passe e Paulinho ficou com a redonda. O lateral cruzou na área, mas Misael não conseguiu aproveitar.

Segundo tempo

Se o Bahia demorou para mostrar intensidade na etapa inicial, a segunda foi bem diferente. O Esquadrão construiu duas boas chegadas em dois minutos depois da volta do intervalo. Na primeira, Jacaré acionou Mugni, que cruzou para a área, mas a defesa do Atlético afastou.

Logo depois, foi a vez de Matheus Bahia mandar na área. Kayky finalizou de primeira, Fábio Lima salvou, mas deu rebote. Sem ângulo, Verhon tentou, só que o arqueiro impediu de novo.

O troco do anfitrião veio aos 6 minutos: Mateus Sabiá fez boa jogada e mandou um chutaço de fora da área. A bola beijou o travessão e saiu.

Aos 12, Kayky teve a chance de fazer o terceiro do Bahia - e segundo dele. Em contra-ataque veloz, Jacaré mandou a bola para o camisa 37, que tocou rasteiro, obrigando a defesa de Fábio Lima.

O jogo foi caindo de intensidade, e passou a ter poucas boas chances para as equipes. No fim, o Carcará chegou perto do empate, em lances de Mateus Sabiá, aos 38, e de Lucas Alisson, aos 48, mas o placar foi selado.

FICHA TÉCNICA



Atlético de Alagoinhas 1x2 Bahia - Copa do Nordeste (4ª rodada)



Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima, Paulinho (Edson), Caíque, Gilmar e Lucas Luan; Jeferson (Van), Lucas Alisson, Emerson (Robert) e Mateus Sabiá; Misael (Felipinho) e Gustavo Custódio. Técnico: Rodrigo Chagas.

Bahia: Marcos Felipe, Douglas Borel (Cicinho), Marcos Victor, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo (Miqueias), Mugni e Patrick Verhon (Daniel); Kayky, Jacaré (Ryan) e Ricardo Goulart (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.



Local: Carneirão, em Alagoinhas;

Gols: Lucas Alisson, aos 16 minutos; Jacaré, aos 22 minutos, Kayky, aos 25 minutos do primeiro tempo;

Cartão amarelo: Jeferson e Rodrigo Chagas (técnico), do Atlético de Alagoinhas;

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Wesley Rodrigues Miguel e Zaqueu Eleuterio Linhares (trio do Ceará).