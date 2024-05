FIM DE UM CICLO

Léo Condé divulga nota de despedida após desligamento do Vitória

Técnico esteve um ano e quatro meses à frente do time

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 10:37

Léo Condé encerra ciclo no Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Léo Condé encerrou mais um ciclo da carreira de treinador. Após ser demitido pelo Vitória, o treinador divulgou uma nota de despedida. Nela, ele pontuou os sucessos obtidos durante o período de um ano e quatro meses que esteve à frente do time, a exemplo dos títulos da Série B do Brasileiro e Campeonato Baiano, e agradeceu à torcida e aos profissionais que o ajudaram a escrever o nome na história do clube.

"Ao ser comunicado sobre o meu desligamento, só pude pensar sobre como nossa trajetória foi emocionante, intensa e em como, mesmo em meio às adversidades naturais ao processo de reestruturação, fui muito bem recebido e acolhido pelo povo baiano, pelos funcionários do clube, pelo grupo de jogadores, pela imprensa e pela torcida. Nós somos seres humanos, erramos e acertamos no dia a dia, mas saio com a certeza de ter feito meu melhor e com o sentimento de gratidão pela oportunidade de fazer parte da reconstrução do Vitória", escreveu Condé em trecho do comunicado.

O comandante não resistiu ao início ruim no Campeonato Brasileiro e foi desligado na terça-feira (14). Ele deixou o clube dois dias após perder por 2x1 para o Vasco, no último domingo (12), no Rio de Janeiro. Com apenas um ponto somado, o rubro-negro está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. O próximo compromisso do Leão no torneio nacional é contra o Atlético-GO, sábado (18), às 16h, no Barradão.

"Não estarei aqui, mas tenho convicção que, ao lado da torcida, o Vitória vai se levantar mais uma vez no campeonato", afirmou Léo Condé.

O treinador de 46 anos estava na Toca do Leão desde fevereiro de 2023. Ao todo, Condé comandou o Vitória em 73 jogos, com 56% de aproveitamento. Foram 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, além de 99 gols marcados e 69 sofridos.

Confira a seguir a nota de despedida de Léo Condé na íntegra:

"Encerro hoje meu ciclo no Vitória exatamente com o mesmo pensamento do primeiro dia no clube: o de entregar o melhor trabalho para honrar a história de uma instituição de tanta tradição, que sempre respeitei e passei a admirar ainda mais depois de um ano e quatro meses à frente do comando técnico do time. Acredito que minha missão foi cumprida.

Tivemos um início de trabalho delicado e, sob olhares desconfiados, conseguimos implementar nossa filosofia de jogo antes do início do Campeonato Brasileiro. A incerteza deu lugar a uma temporada de boa evolução na Série B, que culminou na confirmação do acesso e, na sequência, no troféu de campeões da competição, ainda mais emocionante e especial pra mim, afinal, vencemos a GUERRA e conquistamos juntos nosso primeiro título nacional.

Esse ciclo foi coroado com um novo título, agora em 2024, com direito a uma tarde histórica no Barradão no primeiro jogo da decisão. A conquista do Campeonato Baiano veio em meio ao impressionante número de 23 jogos sem saber o que é perder na nossa casa, e esse feito eu dou os méritos à sinergia do nosso torcedor com o grupo de jogadores. Foi pela força da união com a torcida que eu vi a história ser escrita em campanhas memoráveis, em duas temporadas distintas.

Todos nós trabalhamos incansavelmente, desde o pessoal da limpeza, passando pelos seguranças, o pessoal da rouparia até os jogadores e a diretoria. Todos os funcionários, sem exceção, se entregaram em busca desses títulos com muito profissionalismo, empenho e dedicação.

Hoje, ao ser comunicado sobre o meu desligamento, só pude pensar sobre como nossa trajetória foi emocionante, intensa e em como, mesmo em meio às adversidades naturais ao processo de reestruturação, fui muito bem recebido e acolhido pelo povo baiano, pelos funcionários do clube, pelo grupo de jogadores, pela imprensa e pela torcida. Nós somos seres humanos, erramos e acertamos no dia a dia, mas saio com a certeza de ter feito meu melhor e com o sentimento de gratidão pela oportunidade de fazer parte da reconstrução do Vitória.

Encerro deixando meus mais sinceros agradecimentos a todos os profissionais do clube, que entregaram um trabalho de excelência, dentro e fora de campo, pra que fossem possíveis as conquistas do Campeonato Brasileiro da Série B e do Campeonato Baiano; à diretoria, que confiou a mim a missão de guiar o time de volta à Série A, em especial ao presidente Fábio Motta; e, principalmente, ao torcedor rubro-negro, que foi fundamental para nos levantar nos momentos de dificuldade que enfrentamos no início e no meio do trabalho; sem vocês, nada disso seria possível. Não estarei aqui, mas tenho convicção que, ao lado da torcida, o Vitória vai se levantar mais uma vez no campeonato.

Abraços,