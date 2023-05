Baiano Wanderley Pereira avança às quartas do Mundial de Boxe

Mais um baiano está garantido nas quartas de final do Mundial de boxe masculino. Um dia depois de Keno Marley Machado se classificar, foi a vez de Wanderley Pereira (75kg) avançar à próxima etapa da competição, que está sendo disputada em Tashkent, no Uzbequistão. Quem também segue vivo no torneio é o carioca Wanderson de Oliveira (71kg).

Wanderley foi dominante contra o cazaque Nurkanat Raiys. Ganhou todos os rounds e assegurou a vitória por decisão unânime dos juízes. Agora, Holyfield, como é conhecido, se prepara para enfrentar o australiano Callum Peters. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (10), em horário ainda não definido.

Já Wanderson de Oliveira fez uma luta difícil contra o bielorusso Aliaksandr Radzionau. O brasileiro começou melhor, e quatro árbitros lhe deram vitória no primeiro round. Mas o oponente cresceu ao longo do combate, e deixou o placar equilibrado. No fim, o resultado precisou ir para o júri técnico, que deu vitória para o carioca por decisão dividida: 4x3. Nas quartas de final, nesta quarta-feira (10), Shuga vai encarar o georgiano Ekserkhan Madiev.

Além da dupla, Keno Marley Machado (92kg) também está nas quartas de final. A classificação veio na segunda-feira (8), após vitória por decisão unânime sobre o sírio Alaa Ghoussoun. Na próxima etapa, o baiano medirá forças com o russo Muslim Gadzhimagomedov. O duelo também está previsto para a quarta-feira (10).

Os três brasileiros estão a uma luta de garantir medalha no Mundial. Isso porque não há disputa de terceiro lugar no boxe - ou seja, mesmo quem cai na semifinal fica com o bronze. Keno já é dono de uma prata, conquistada em 2021, enquanto Shuga e Holyfield buscam um feito inédito.