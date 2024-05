Mari Gonzalez desembarca em Salvador após viagem pela Europa com Pipo Marques

Na manhã desta sexta-feira (31), tanto Mari quanto Pipo postaram fotos da baía de todos-os-santos e treinando na academia do prédio onde Pipo mora, no Corredor da Vitória, no mesmo horário, o que aparenta que os pombinhos permanecem grudados após a viagem para Portugal, onde acompanharam a família Marques durante os shows feito por Bell, em turnê no país europeu.