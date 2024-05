SOGRO?

Mari Gonzalez vai a show de Bell Marques em Portugal: 'Show do s...'

Influencer também postou vídeo com Pati Guerra, esposa de Rafa Marques

Da Redação

Publicado em 26 de maio de 2024 às 11:19

Stories de Mari Crédito: Reprodução

Em meio a rumores de namoro com um dos filhos de Bell Marques, Mari Gonzalez fez uma série de posts se preparando para o show do cantor em Lisboa, capital de Portugal. Em um vídeo publicado com Pati Guerra, esposa de Rafa Marques, as influenciadoras se arrumam para o show.

Nos comentários, o filho de Bell, Rafa, comentou: "Show do Bell? Ou show do s...". Pipo, com quem Mari vive um affair, também deixou um comentário: "Hahahaha fui expulso do quarto por um bom motivo".

Mari viajou com a família Marques rumo à Europa no último domingo (19). Ela chegou a aparecer em uma sequência de fotos e vídeos publicada por Pipo no Instagram, mas ainda não há confirmação oficial de que os dois formam um casal.