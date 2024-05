QUASE ASSUMIDOS

Sem confirmar namoro, Mari Gonzalez publica primeira foto ao lado de Pipo e Bell Marques

Influenciadora viajou para Portugal com a família do cantor

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 10:37

Mari Gonzalez e família Marques Crédito: Redes sociais

Mari Gonzalez não confirmou ainda para os seguidores nas redes sociais que está em um relacionamento com Pipo Marques, mas nesta terça-feira (28), ela publicou uma foto com a família toda do suposto namorado.

Os três casais, Pipo e Mari, Rafa e Patrícia Guerra, e Bell Marques com a esposa, Ana Marques, estão viajando pela Europa para a turnê do cantor baiano.

A ex-BBB abriu um álbum de fotos dos momentos em que está passeando por Portugal e um dos cliques mostra a modelo ao lado de Pipo.

De acordo com boatos e fã-clubes de Mari, os dois começaram um relacionamento no ano passado, mas ficaram no sigilo para não expor. Em abril deste ano, os ex-BBB e Pipo estiveram no mesmo resort em Alagoas, confirmando algumas informações.