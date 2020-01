Barcelona cede empate ao Espanyol e vê Real Madrid colar

A disputa pela liderança do Campeonato Espanhol ficou mais acirrada neste sábado (4). Em duelo válido pela 19ª rodada, o primeiro colocado Barcelona não foi além do empate por 2 a 2 com o lanterna Espanyol, fora de casa, no RCEDE Stadium, permitindo a aproximação do Real Madrid.



Como o rival derrotou o Getafe (3 a 0) neste sábado, agora Barcelona e Real somam 40 pontos, com o time catalão à frente pelo saldo de gols - 26 a 24. Já o Espanyol, apesar do resultado expressivo, segue em situação complicada, com 11 pontos e em último lugar.



Sem poder contar mais uma vez com Arthur, lesionado, e também sem Ter Stegen, também contundido, o que abriu espaço para a escalação de Neto, o Barcelona entrou em campo para encarar um adversário motivado pela estreia do técnico Abelardo. E encontrou dificuldades no primeiro tempo, bastante travado. O Espanyol, inclusive, largou na frente aos 27 minutos. Após cobrança de falta, David López desviou de cabeça para colocar a equipe da casa em vantagem.



Só aí, então, o Barcelona acordou na partida. O time quase empatou o duelo aos 41 minutos, quando Suárez parou na trave após jogada individual. Assim, foi ao intervalo perdendo, mas deu um indicativo de que o uruguaio brilharia no segundo tempo do duelo.



O atacante empatou o duelo quatro minutos, ao finalizar da entrada da pequena área, completando um cruzamento de Jordi Alba E Suárez voltou a aparecer aos 13, quando fez um lindo cruzamento de três dedos para Vidal, que cabeceou para as redes, sem chance de defesa para Diego López.



A partida parecia sob controle do Barcelona, a ponto de o uruguaio ter perdido boa chance após uma linda jogada individual de Messi. Mas o duelo mudou aos 29 minutos, quando De Jong foi expulso para evitar que Calleri saísse livre na direção do gol.



O Espanyol, com um a mais, se lançou ao ataque e arrancou a igualdade aos 42 minutos. O chinês Wu Lei foi lançado, livre, nas costas da marcação e bateu cruzado para dar o empate ao time da casa.



Agora, então, o Barcelona volta suas atenções para as semifinais da Supercopa da Espanha, pois na quinta-feira (9) terá pela frente o Atlético de Madrid em Jeddah. No dia 12, o Espanyol visitará o SS Reyes, pela Copa do Rei.