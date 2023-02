BBB: eliminação de Gustavo provoca choro, confusão e promessa de vingança

A semana turno do Big brother Brasil 23 prometeu e cumpriu. Após a eliminação de Gustavo com 71,78%, na noite de sábado (25), os brothers ficaram um tanto atordoados, já que ele ela considerado pelos parceiros de confinamento um jogador fprte perante o público. Ele encarou o paredão relâpago com o Domitila Barros e Fred Nicácio.

A saída de Gustavo só não foi surpresa para MC Guimê, responsável por emparedar o brother.Guimês utilizou o Poder Supremo, conquistado após atender ao Big Fone e mandou o cowboy direto para a berlinda.

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 15. Jamais um casal se conectou tão cedo como Gustavo e Key. Quando nem se conheciam, estavam conectados por luvas. Quando acabaram as duplas, já eram um casal. E com uma sintonia... O que esses dois dão risada junto. E, se tivessem entrado separados, como seria hoje?", pronunciou o apresentador Tadeu Schmidt.

Após a eliminação, Key Alves entrou no modo choro e pediu: "Seja forte". Ao sair da casa para o jardim, a atleta disse: "Como ele não tem coragem?", em referência ao discurso de Tadeu.

Os brothers ficam surpresos com o resultado e Cara de Sapato também caiu no choro: "A gente se vê lá fora, você é demais".

Sara Aline atende ao Big Fone

Logo após a eliminação, o Big Fone tocou e quem atendeu foi Sarah Aline, última líder da casa. Ela indicou Cara de Sapato ao paredão e ainda garantiu mais uma semana ao conquistar imunidade.

"Eu estou imune e posso indicar alguém para o Paredão. Sapato, eu não posso fazer outra coisa", diz a sister.