BBB22: Globo desmente Tadeu Schmidt no lugar de Tiago Leifert

A vaga de Tiago Leifert no "BBB 22" ainda não foi preenchida e a TV Globo negou ter convocado Tadeu Schmidt, apresentador do Fantástico, para assumir o comando da próxima temporada do reality show após boatos começarem a circular nas redes sociais.

A comunicação da emissora carioca informou que "não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem 'The Voice Brasil' em 2022."

Leifert anunciou sua saída da TV Globo na última quinta-feira (9). Em publicação nas redes sociais, ele disse que apresentará somente a próxima temporada do The Voice Brasil, até o dia 23 de dezembro.

O jornalista entrou na emissora em 2004 e já comandou programas como Central da Copa, Globo Esporte, The Voice Brasil e The Voice Kids Brasil.

Desde 2017, apresentava o Big Brother Brasil. Em junho de 2021, com a saída de Faustão, ele assumiu as tardes de domingo da TV Globo até a estreia de Luciano Huck.

Opções para o BBB 22

Além de Tadeu Schmidt, outros dois nomes são cogitados nos bastidores da emissora para assumir o principal reality show do país em 2022.: Marcos Mion e Ana Clara.

A contratação de Mion pela Globo foi elogiada por público e crítica. Quem assistiu à estreia de Mion no Caldeirão, inclusive, pôde vê-lo no palco com Tiago Leifert, um dos convidados do programa.

Já a apresentadora, influenciadora digital e ex-BBB conquistou espaço na televisão após participar do Big Brother em 2018, com passagem pelo extinto Vídeo Show.