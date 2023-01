Bloco infantil Happy completa 30 anos de Carnaval; Clube CORREIO dá 10% de desconto

O bloco infantil Happy completa 30 anos de Carnaval esse ano, nas ruas de Salvador. O desfile está confirmado no circuito Dodô (Barra/Ondina), a partir das 10h, no sábado (18). Assinante do CORREIO tem 10% de desconto no preço (veja os valores abaixo).

“Quando o Bloco Happy nasceu, não imaginava a dimensão que tomaria. Hoje, ele é mais que um bloco: é a primeira experiência de muitas famílias e crianças no Carnaval de Salvador. Tem folião que me acompanha desde a barriga da mamãe”, celebra o fundador do bloco Tio Paulinho.

Tio Paulinho comanda o bloco desde a criação. O educador físico Paulo Augusto Vieira, de 54 anos, tem orgulho do personagem criado, famoso com seu macacão colorido. “Este ano, mais do que nunca, é uma alegria sem tamanho colocar nosso bloco na rua. O sentimento é de gratidão por termos sobrevivido”, acrescenta ele, em referência à pandemia, que vitimou milhares de brasileiros e suspendeu a folia por dois anos.

A expectativa para esse retorno é reunir mil associados, entre crianças e acompnhantes, com o tema "Sou Happy desde pequeno". Tio Paulinho vai seguir o percurso ao lado da banda Tio Elétrico e da cantora Mariana Silva. A participação da banda Filhos de Jorge já está confirmada. “Estou feliz demais com a confirmação desta presença. Eu tinha o sonho de ter a energia deles no Happy e vamos abrir o desfile juntos. Vai ser mágico!”, festeja.

BLOCO HAPPY

O quê: Bloco Happy 2023. Atrações: Tio Paulinho, Banda Tio Elétrico e Mariana Silva

Quando: Sábado de Carnaval, 18 de fevereiro, às 10h

Onde: Circuito Dodô (Ondina-Barra). Saída de Ondina, em frente ao Hotel Atlantic Tower, em direção à Barra. Concentração às 9h.

Quanto:

R$ 300,00 – Kit Tradicional (1 adulto + 1 criança)

R$ 400,00 – Kit Família (2 abadás adulto + 01 abadá infantil)

Vendas antecipadas: Central do Carnaval e Sympla

Informações: (71) 3341- 6152