POLÊMICA

'Quem ataca o hip-hop é elitista', diz Leci Brandão após Ed Motta chamar fãs do gênero de 'burros'

A sambista e deputada federal Leci Brandão (PC do B) saiu em defesa do hip-hop após o cantor Ed Motta declarar que "quem ouve [o gênero] é burro" em uma live no Instagram na terça-feira, 11.