Bolsonarista chora a caminho da delegacia: 'Não é mimimi, o Exército nos entregou'

Bolsonaristas finalmente entenderam que não terão apoio das Forças Armadas na aventura golpista. Uma das terroristas que estavam em Brasília gravou um vídeo no ônibus que a conduzia a delegacia da Polícia Federal, onde foi detida neste domingo (9).

“Fomos obrigados pela Polícia Militar para entrar dentro dos ônibus. O Exército nos entregou pra polícia. Até uma hora atrás, a gente confiava no Exército, que ele iria nos proteger, e o Exército nos entregou. Fomos retirados que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde está levando a gente”, disse uma mulher não identificada em vídeo divulgado pelo portal Metrópoles.

A bolsonarista chora e diz que o “Exército acatou a determinação do imperador Xandão, cabeça de ovo”, referindo-se ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a desmobilização dos acampamentos e a prisão dos integrantes do movimento golpista.

“E estamos aqui, sem saber para onde vão nos levar. Não é drama, não é mimimi. É vida real”, lamentou a bolsonarista.