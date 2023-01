Bolsonaro diz que deverá antecipar sua volta ao Brasil

Internado em um hospital nos Estados Unidos por conta de dores abdominais, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse à CNN que deverá antecipar sua volta ao Brasil por conta de problemas de saúde.

A antecipação da viagem, que deveria terminar no fim do mês, será para realizar um tratamento contra obstrução intestinal. O ex-presidente disse que apesar da situação, "está bem" e que deve voltar para o Brasil pois os médicos dos Estados Unidos não acompanharam o caso dele.

Bolsonaro apresenta problemas de saúde desde que recebeu uma facada durante a campanha eleitoral em 2018.

“Eu vim [aos Estados Unidos] para ficar até o final do mês [janeiro], mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam”, declarou.

Jair Bolsonaro disse também que seus dias na Florida não foram calmos. “Essa já é a minha 3ª internação por obstrução intestinal grave. Vim passar um tempo fora com a família. Mas não tive dias calmos. Primeiro, houve esse lamentável episódio ontem [domingo] no Brasil e depois essa minha internação no hospital”, disse.