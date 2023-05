Bombeiros resgatam três cachorros ilhados em açude no Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará resgatou, na tarde dessa quarta-feira (4), três cães que estavam ilhados no Açude Castanhão, no município de Jaguaribara.

Usando uma lancha com uma guia da região, os bombeiros realizaram uma busca pelo local e, após a navegação de quatro milhas náuticas, encontraram dois cachorros. Usando uma contenção, os militares colocaram os animais na embarcação.

Depois de caminharem 200 metros em uma mata densa, a equipe encontrou o último cachorro. O cão foi resgatado com o uso de técnicas de salvamento terrestre para a contenção do animal e o seu devido transporte. Os três cães foram levados para um abrigo de animais de Jaguaribara.