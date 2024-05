CHÁCARA BALUARTE

Luiz Caldas convida Dorgival Dantas para animar forró

Evento acontece neste sábado (18) na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 08:00

Luiz Caldas Crédito: divulgação

Luiz Caldas abre sua temporada de forró neste sábado (18) para o primeiro show da temporada 2024 do Forró do Luiz, que recebe o cantor e sanfoneiro Dorgival Dantas, conhecido como “o poeta do forró”.

“O forró é maravilhoso, ele está presente no meu conhecimento musical, que eu adquiri com experiência e sabedoria técnica. O forró tem uma paleta de estilos e ritmos, como o xote, o baião, o xaxado, o coco e a embolada, que representam muito bem o período junino. Para completar, vou fazer o show com um cara que é um ídolo, não só para mim, mas para muita gente, que é o Dorgival Dantas”, comenta Luiz Caldas.

Dorgival Dantas promete embalar o público com suas canções que falam de amor, carinho, saudade e conquistam o ouvido e coração de uma multidão de fãs, onde quer que vá. Com a sanfona nas mãos desde muito jovem, o cantor hoje soma vários sucessos como Tarde Demais, Valeu, Destá, Paixão Errada, Tô Sozinho e Quanto Custa?, que incluem participações de peso, como Bell Marques, Léo Santana, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus.

"Se falar de carisma, Dorgival é o próprio. É um cara muito bem-humorado, um empreendedor cultural, que tem feito pelo forró o mesmo que nomes como Luiz Gonzaga e o Dominguinhos fizeram, olhando não só para ele, mas para o todo. Então, tê-lo comigo, lá no meu forró, será um luxo só, estou mais do que feliz”, comemora o pai da axé music.