Brasileira atua em partida de vôlei aos 85 anos e quebra recorde

A brasileira Ruth Mosimann Hoffmann ficou apenas alguns segundos em quadra, durante um jogo da Superliga B de vôlei, mas foram o suficiente para entrar na história do esporte. Aos 85 anos, ela se tornou a jogadora mais velha a atuar em uma partida oficial. Agora, a idosa deve ser incluída na próxima edição do Guinness Book, o livro dos recordes.

A catarinense foi a responsável por dar o o saque inicial do duelo do Moda Brusque Vôlei contra o Blumenau. O confronto aconteceu no último dia 4 de fevereiro, na Arena Brusque, pela terceira rodada da Superliga B.

"Foi engraçado, emocionante e inusitado. Espero que ajude a popularizar ainda mais o vôlei em Brusque, trazer mais povo para o ginásio", comemorou Ruth, ao NCS.

A participação da catarinense na partida não foi apenas para quebrar a marca. A idosa tem história no vôlei e é multicampeã na modalidade em Santa Catarina. Ela começou a praticar o esporte em 1948 e, três anos depois, entrou na Sociedade Esportiva Bandeirante, de Brusque. Faturou 15 títulos entre 1951 a 1971.

Ruth chegou até a ser convocada para a seleção brasileira, em 1962, mas não atuou por estar grávida do primeiro filho. Ainda entrou no time de veteranas em 1992, para participar de campeonatos de voleibol adaptado para a terceira idade.