Brasileiros são presos com 10kg cocaína no Catar e podem pegar pena de morte

Foto: Divulgação

Três brasileiros foram presos por tráfico internacional no começo deste ano no Catar. O governo local divulgou a prisão nas redes sociais de Hosana Martinelli Porpino e Loanys José Goobl Alvarenta, do Espírito Santo, e Francini Zanco, do Paraná, conforme apuração do portal A Gazeta.

O que complica a situação do trio é que a constituição do país prevê até pena de morte para este crime. A prisão foi realizada no último mês de janeiro após a polícia local apreender cerca de 10 kg de cocaína com o trio.

A droga seria levada para a Tailândia, mas o plano foi descoberto depois que o avião em que os três brasileiros estavam fez uma escala no Catar, sede da próxima Copa do Mundo de futebol masculino, em 2022.

No Brasil, a Polícia Federal do Espírito Santo iniciou uma investigação para apurar se existe uma quadrilha atuando no estado.