Cagliari vence duelo das 'sensações' do Italiano contra Atalanta

Em duelo das duas "sensações" do Campeonato Italiano, o Cagliari levou a melhor sobre a Atalanta, fora de casa, por 2 a 0, e não só chegou ao nono jogo de invencibilidade na competição como acabou com uma longa série sem perder do adversário, ultrapassando-o na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O Cagliari é a equipe do goleiro Rafael, ex-Santos, que é reserva, e do atacante João Pedro, que também passou pelo time da Baixada Santista e pelo Atlético-MG. Com a sexta vitória no campeonato, chegou aos 21 pontos, mesma pontuação da Atalanta, mas com vantagem no confronto direto.

O confronto que marcou o triunfo no campo adversário e pôs fim a uma sequência de oito partidas sem revés do time de Bérgamo foi decidido com gols de Mario Pasalic (contra) e de Christian Oliva, um marcado em cada tempo. A equipe da Sardenha ainda teve a vida facilitada pela expulsão do meia esloveno Josip Ilicic, quase no fim da primeira etapa.

Em Verona, Mario Balotelli marcou seu segundo gol com a camisa do Brescia - havia anotado, há mais de um mês, o primeiro contra o Napoli - , já próximo do final da partida, mas não foi capaz de impedir a derrota para o Hellas por 2 a 1. Eddie Salcedo e Matteo Pessina marcaram para os donos da casa.

O resultado manteve o time da Lombardia na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com somente sete pontos e podendo ser ultrapassado, ao fim da rodada, por SPAL ou Sampdoria, que jogam nesta segunda-feira e têm, respectivamente sete e cinco pontos.

Mais sorte atuando longe de seus domínios na manhã deste domingo teve a Udinese, que passou pelo também ameaçado Genoa por 3 a 1. O clube dos brasileiros Samir e Walace alcançou 13 pontos e ocupa uma zona intermediária na tabela, deixando a equipe do goleiro Jandrei, ex-Chapecoense e hoje reserva em Gênova, com oito pontos e muito próxima da zona da degola.

Encerrando a rodada da manhã no Campeonato Italiano, Lecce e Sassuolo, que também brigam para escapar de uma queda para a segunda divisão na próxima temporada, empataram em 2 a 2 e mantiveram a igualdade na pontuação: 10 a 10.