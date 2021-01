Calendário esportivo 2021: todas as principais competições do ano

Após um 2020 conturbado, marcado por adiamentos e cancelamentos de competições, o mundo do esporte em 2021 viverá um momento de retomada. Ainda que seja com quadras, arenas e ginásios vazios e seguindo os protocolos de segurança, o calendário esportivo deste ano será único na história, principalmente por receber competições tão importantes quanto Olimpíadas, Copa América e Eurocopa em um período de apenas dois meses.

Por isso, o CORREIO listou os principais eventos e quando eles acontecem, divididos mês a mês. Lembrando que ainda não há expectativa de retorno efetivo do público para acompanhar os eventos presencialmente.

O primeiro mês do ano será marcado pelo fim das principais competições de futebol no Brasil e na América do Sul. Séries B, C e D do Brasileirão e as copas Libertadores e Sul-Americana serão concluídas até o dia 31 de janeiro. No mês seguinte, o final da Série A e da Copa do Brasil vai emendar com o início dos campeonatos estaduais.

Já o principal evento em âmbito mundial, os Jogos Olímpicos de Tóquio, terão início em julho. Até lá, acontecerão as etapas pré-olímpicas e também as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Janeiro

02/01 a 31/01 - Fase final da Série C 2020 (Futebol)

02/01 a 07/02 - Fase final da Série D 2020 (Futebol)

09/01 a 24/01 - Playoffs da NFL (Futebol Americano)

11/01 a 13/01 - Masters de Doha, no Catar (Judô)

14/01 a 31/01 - Mundial masculino, no Egito (Handebol)

19/01 a 28/01 - Etapa de Sunset da WSL, no Havaí (Surfe)

23/01 - Final da Copa Sul-Americana 2020, em Córdoba, Argentina (Futebol)

30/01 - Final da Copa Libertadores 2020, no Maracanã, Rio de Janeiro (Futebol)

30/01 - Última rodada da Série B 2020 (Futebol)

Fevereiro

01/02 a 11/02 - Mundial de Clubes Fifa 2020, no Catar

02/02 a 12/02 - Etapa de Santa Cruz da WSL, nos EUA (Surfe)

03/02 e 10/02 - Final da Copa do Brasil 2020: Grêmio x Palmeiras

07/02 - Super Bowl 55, em Tampa (Futebol Americano)

08/02 a 21/02 - Aberto da Austrália (Tênis)

14/02 a 21/02 - Pré-Olímpico mundial masculino em Rotterdã, Holanda (Polo aquático)

16/02 a 05/05 - Mata-mata da Liga dos Campeões da Europa (Futebol)

21/02 - Início do Campeonato Baiano (Futebol)

24/02 - Última rodada da Série A 2020 (Futebol)

27/02 - Início da Copa do Nordeste (Futebol)

28/02 a 23/05 - Campeonatos estaduais (Futebol)

São Paulo lidera o Brasileirão 2020, cujo campeão será conhecido em fevereiro

(Foto: SPFC/Divulgação)

Março

03/03 a 20/11 - Copa Libertadores 2021 (Futebol)

03/03 a 27/10 - Copa do Brasil 2021 (Futebol)

04/03 a 07/03 - Pré-Olímpico mundial, em Tóquio, Japão (Nado artístico)

05/03 a 21/03 - Copa Libertadores Feminina 2021 (Futebol)

08/03 a 29/08 - Liga de Basquete Feminino (Basquete)

12/03 a 16/04 - Playoffs da Superliga Feminina (Vôlei)

12/03 a 21/04 - Playoffs da Superliga Masculina (Vôlei)

12/03 a 14/03 - Pré-Olímpico mundial masculino: Brasil, Noruega, Coreia e Chile (Handebol)

21/03 - GP da Austrália (Fórmula 1)

25/03 a 30/03 - Eliminatórias Copa do Mundo 2022 (Futebol)

28/03 - GP do Bahrein (Fórmula 1)

Abril

01/04 a 11/04 - Etapa de Bells Beach da WSL, na Austrália (Surfe)

11/04 - Supercopa do Brasil (Futebol)

11/04 - GP da China (Fórmula 1)

14/04 a 05/06 - Playoffs da NBB 2020/2021 (Basquete)

16/04 a 26/04 - Etapa de Margaret River da WSL, na Austrália (Surfe)

18/04 a 2304 - Copa do Mundo/Pré-olímpico em Tóquio, Japão (Saltos ornamentais)

19/04 a 24/04 - Seletiva olímpica brasileira (Natação)

21/04 a 16/11 - Copa Sul-Americana 2021 (Futebol)

Natação terá uma seletiva nacional em abril, no Rio de Janeiro

(Foto: Shutterstock)

Maio

1/05 e 2/05: Campeonato Mundial em Silesia, Polônia (Revezamentos de atletismo)

03/05 a 13/05 - Etapa de Gold Coast da WSL, na Austrália (Surfe)

09/05 - GP da Espanha (Fórmula 1)

11/05 a 27/06 - Liga das Nações feminina (Vôlei)

14/05 a 27/06 - Liga das Nações masculina (Vôlei)

22/05 a 22/07 - Playoffs da NBA (Basquete)

23/05 - Final do Campeonato Baiano (Futebol)

23/05 - GP de Mônaco (Fórmula 1)

24/05 a 06/06 - Torneio de Roland Garros (Tênis)

28/05 a 27/11 - Brasileiro Série B (Futebol)

29/05 a 05/12 - Brasileiro Série A (Futebol)

29/05 - Final da Liga dos Campeões da Europa, em Istambul, Turquia (Futebol)

29/05 e 30/05 - Pré-olímpico de águas abertas, em Fukuoka, Japão (Maratona aquática)

30/05 a 21/11 - Brasileiro Série C (Futebol)

30/05 a 14/11 - Brasileiro Série D (Futebol)

A final da Liga dos Campeões será em maio, na Turquia

(Foto: Uefa)

Junho

03/06 a 08/06 - Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 (Futebol)

06/06 - GP do Azerbaijão (Fórmula 1)

11/06 a 20/06 - Etapa de Saquarema da WSL, no Rio de Janeiro (Surfe)

11/06 a 10/07 - Copa América 2021, na Argentina e Colômbia (Futebol)

11/06 a 11/07 - Eurocopa 2021 (Futebol)

1/06 a 13/06 - Pré-Olímpico, em Paris (Karatê)

13/06 - GP do Canadá (Fórmula 1)

18/06 a 2/06 - Pré-Olímpico, em Paris (Tiro com arco)

19/06 a 21/06 - Pré-Olímpico masculino, em Mônaco (Rugby)

25/06 a 09/07 - Etapa de J-Bay da WSL, na África do Sul (Surfe)

26/06 a 18/07 - Volta da França (Ciclismo)

27/06 - GP da França (Fórmula 1)

28/06 a 11/07 - Torneio de Wimbledon (Tênis)

29/6 - Pré-Olímpico mundial masculino: Brasil x Tunísia (Basquete)

30/06 - Pré-Olímpico mundial masculino: Brasil x Croácia (Basquete)

Brasil é o atual campeão da Copa América

(Foto: Pedro Martins/Mowa Press)

Julho

04/07 - GP da Áustria (Fórmula 1)

10/07 - Final da Copa América, em Barranquilla, Colômbia (Futebol)

10/07 a 1/08 - Copa Ouro da Concacaf (Futebol)

11/07 - Final da Eurocopa, em Londres (Futebol)

18/07 - GP da Grã-Bretanha (Fórmula 1)

08/07 a 22/07 - Finais da NBA (Basquete)

23/07 a 08/08 - Jogos Olímpicos de Tóquio

Em julho, as atenções do planeta estarão voltadas para os Jogos Olímpicos

(Foto: Shutterstock)

Agosto

01/08 - GP da Hungria (Fórmula 1)

12/08 a 15/08 - Etapa de Surf Ranch Pro da WSL, na Califórnia (Surfe)

22/08 - Maratona de Berlim (Atletismo)

23/08 a 02/09 - Etapa de Teahupoo da WSL, no Taiti (Surfe)

24/08 a 05/09 - Jogos Paraolímpicos de Tóquio

29/08 - GP da Bélgica (Fórmula 1)

30/08 a 12/09 - US Open (Tênis)

Setembro

02/09 a 07/09 - Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 (Futebol)

05/09 - GP da Holanda (Fórmula 1)

08/08 a 17/09 - Etapa final de Trestles da WSL, na Califórnia (Surfe)

12/09 - GP da Itália (Fómula 1)

12/09 a 03/10 - Copa do Mundo, na Lituânia (Futsal)

26/09 - GP da Rússia (Fórmula 1)

Outubro

03/10 - GP de Singapura (Fórmula 1)

03/10 - Maratona de Londres (Atletismo)

07/10 a 12/10 - Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 (Futebol)

10/10 - GP do Japão (Fórmula 1)

10/10: Maratona de Chicago, EUA (Atletismo)

17/10 - Maratona de Paris (Atletismo)

18/10 a 24/10 - Campeonato Mundial, em Kitakyushu, no Japão (Ginástica artística)

20/10 e 27/10 - Final da Copa do Brasil (Futebol)

24/10 - GP dos Estados Unidos (Fórmua 1)

26/10 a 7/11 - World Series (finais da liga americana de Beisebol)

27/10 a 31/10 - Campeonato Mundial, em Kitakyushu, no Japão (Ginástica rítmica)

31/10 - GP do México (Fórmula 1)

Novembro

11/11 a 16/11 - Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 (Futebol)

14/11 - GP do Brasil (Fórmula 1)

16/11 - Final da Copa Sul-Americana (Futebol)

20/11 - Final da Copa Libertadores (Futebol)

22/11 a 29/11 - Copa Davis, em Madri (Tênis)

28/11 - GP da Arábia Saudita (Fórmula 1)

Dezembro

2/12 a 19/12 - Campeonato Mundial feminino, na Espanha (Handebol)

05/12 - GP de Abu Dhabi (Fórmula 1)

13/12 a 18/12 - Campeonato Mundial em piscina curta, em Dubai (Natação)

Data a definir - Mundial de Clubes Fifa 2021, no Japão

Mundial feminino de handebol fechará o ano; Holanda é atual campeã

(Foto: Shutterstock)