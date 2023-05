Caso Daniel Alves: Foto de lesão no joelho de mulher reforça acusação de estupro

Um machucado no joelho esquerdo da mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual virou chave no processo, de acordo com o UOL.

Após sair da boate em Barcelona, a mulher foi levada por uma ambulância até o Hospitaal Clinic de Barcelona, onde foi submetida a um exame médico. Uma foto feita naquela noite mostra uma lesão de cinco centímetros no joelho, além de um hematoma no local.

Vídeos da boate mostram ainda que a mulher dançava sem dificuldades antes de entrar no banheiro. Já na saída da discoteca, ela demonstra dificuldade para caminhar, e mostra a lesão para uma prima, antes de abraçá-la por um minuto, até a chegada de um segurança da boate.

Nos exames do corpo de delito, realizados na mesma noite, o machucado foi fotografado e tratado como lesão decorrente das ações que ocorrem no banheiro na época.

No julgamento, a lesão fortalece a acusação de estupro e pode acarretar aumento de possível pena ao jogador, que está preso no país.