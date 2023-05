Centro Histórico de Salvador e municípios baianos recebem reforço na segurança pública

Os órgãos responsáveis pela segurança pública na Bahia receberam novos equipamentos para reforçar o trabalho de prevenção e repressão ao crime no Centro Histórico de Salvador e no resto do estado. A entrega foi feita pelo Governo Estadual, ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta segunda-feira (29), durante uma cerimônia realizada na sede do Sesc-Senai, no Pelourinho. O pacote inclui novas viaturas, motocicletas e armamento.

O 18º Batalhão da Polícia Militar (PM-Ba), na Barroquinha, recebeu uma sala de videomonitoramento equipada com um sistema de reconhecimento facial. Para alimentar o centro de vigilância, foram entregues 96 câmeras, instaladas para monitorar a área do Centro Histórico. Também foram entregues 68 motocicletas para unidades da PM da capital e interior do estado, e 27 viaturas para Batalhões e Companhias de Polícia Rodoviária. A aquisição dos veículos custou R$9,2 milhões.

O secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-Ba) Marcelo Werner acompanhou a entrega e destacou a relevância da participação de outras secretarias na estratégia. “Para o Centro Histórico de Salvador é importante que tenhamos esse apoio instrumental ao lado das ações de promoção social das secretarias de cultura promoção da igualdade, como vem acontecendo. Além disso, uma parte desses veículos será encaminhada para o interior, a fim de reforçar o patrulhamento ostensivo local”, disse.

Na ocasião, a SSP-Ba ainda lançou a Operação Pelô Forte, que vai ampliar as ações ostensivas no Centro Histórico de Salvador. Segundo o chefe da pasta, um efetivo com 189 policiais militares farão a segurança do Centro Histórico diariamente. As áreas contempladas são Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo, Baixa dos Sapateiros, Barroquinha, Barris, Garcia e Rua Chile e as adjacências dela. Foram destinados R$ 416 mil para a ação.

Investimento Federal

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, aproveitou a ocasião para lançar a segunda edição do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci II) do Governo Federal e anunciar a entrega de mais equipamentos para reforçar a segurança pública na Bahia.

Foram entregues pelo ministro, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), 15 viaturas, nove drones, quatro viaturas descaracterizadas, 3.050 unidades de munição calibre 9 mm, duas viaturas Ford Ranger 4x4, da Força Nacional, além de 136 pistolas Beretta 9mm e kit com 20 pistolas. O investimento foi de R$ 3,9 milhões.

O Pronasci foi criado em 2007, no segundo governo do Presidente Lula. Ele é destinado à prevenção, controle e repressão da criminalidade - atuando em suas raízes socioculturais - integrando União, estados e municípios. Em sua segunda edição, o Pronasci II destinou para a Bahia, 21 viaturas - 15 viaturas específicas para a Patrulha Maria da Penha e para as Delegacias de Atendimento à Mulher, 156 pistolas e nove drones.

O estado também receberá um Centro Integrado de Comando e Controle e com a Casa da Mulher Brasileira, cujo termo de adesão também foi assinado no evento. Flávio Dino explicou que o programa nacional traçou novas estratégias com base nos dados de 163 cidades brasileiras, que somam a metade dos crimes registrados em todo o território nacional. “Vamos focar nesses municípios – muitos inclusive estão na Bahia –, que vão receber uma atenção prioritária.

Para o governo Jerônimo Rodrigues, o momento foi de celebração. “Temos muito orgulho do que está sendo feito na Bahia e, hoje, aqui com Dino, celebramos a retomada das políticas de segurança pública em todo o Brasil”, afirmou

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo