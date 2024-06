REMANSO

Prefeito de cidade baiana fica ferido em grave acidente que deixou dois mortos

Outras duas pessoas, além do prefeito Marcos Palmeira, ficaram feridas

Um grave acidente registrado na tarde deste domingo (16), no Km 414 da BR-235, altura do município de Casa Nova, no norte da Bahia, deixou dois mortos e três feridos. Entre os feridos está o prefeito da cidade de Remanso, Marcos Palmeira.