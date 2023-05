Charles III é coroado rei da Inglaterra; acompanhe cerimônia ao vivo

A coroação do Rei Charles III acontece neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres. Charles III deve usar vestimentas que fizeram parte das coroações de George IV (1821), George V (1911), George VI (1937) e de sua mãe, a rainha Elizabeth II (1953).

Entre os itens, estão o manto imperial e a luva de coroação, que já são peças clássicas de coroações da família real britânica. O manto é feito com tecido de ouro, com assessórios de ouro e prata, juntamente com arranjos em seda. O fecho tem formato de uma águia, sendo uma das peças mais antigas da coleção, produzida em 1821.

A luva, que é colocada na mão direita, é feita de couro branco e tem bordados com símbolos nacionais, sendo confeccionada em 1937. Além disso, há também uma "supertúnica", bordada em 1911, e um cinto feito para a coroação do rei George VI, em 1937.

