QUERIA LUGAR DA PATROA

Babá brasileira confessa que ajudou patrão a matar esposa nos EUA

Juliana Peres Magalhães teve um caso com o dono da casa e ajudou a planejar a morte da mulher dele; após o crime, os dois passaram a viver como um casal

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 00:01

Juliana Peres Magalhães filmada no dia em que o assassinato aconteceu em uma mansão dos EUA Crédito: Fairfax County Police Department

A brasileira Juliana Peres Magalhães confessou, nesta terça-feira (29), que se envolveu em um homicídio dentro de uma mansão nos Estados Unidos, onde trabalhava. Ela era babá da família, teve um caso com o dono da casa e ajudou a penejar a morte da mulher dele em fevereiro de 2023. As informações são do g1.

Juliana foi contratada pelo casal Brendan e Christine Banfield no fim de 2021 para cuidar do filho do casal de 4 anos. Em 2022, Juliana e Brendan começaram a ter um caso. Ele então passou a montar um plano para matar Christine e viver com Juliana.

Segundo as autoridades, Brendan criou um perfil de Christine em um site de encontros amorosos e marcou um encontro com um homem chamado Joe Ryan na casa do casal.

Juliana se pssou por Christine em uma conversa por áudio com Joe para atrair o homem até a casa do casal, onde ele foi morto a tiros por Juliana e Brendan. Christine foi assassinada a facadas por Brendan.

Para disfarçar, Juliana e Brendan se passaram por vítimas e alegaram que Joe teria invadido a casa armado e matado Christine. Para se defender, os dois atiraram nele.

Os investigadores desconfiaram que a versão era falsa. Em outubro de 2023, Juliana e Brendan foram presos. Juliana e Brendan já estavam vivendo juntos como um casal, publicavam fotos juntos e um retrato dos dois também foi encontrado na cômoda de um quarto.

No dia da prisão, um retrato dos dois também foi encontrado na cômoda de um quarto Crédito: Fairfax County Police Department

Um relatório comprovou que Brendan esfregou o sangue de Christine em Joe.

Nesta terça, Juliana se declarou culpada apenas pela morte de Joe. Ela confessou que participou do plano que resultou nos dois assassinatos.