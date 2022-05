Com o diabo no corpo, Trindade revela que Velho do Rio é pai de José Leôncio

O segredo do Velho do Rio (Osmar Prado) está prestes a ser revelado na nova versão de Pantanal, e deverá acontecer por meio de um revelação encaminhada por Trindade (Gabriel Sater). Possuído pelo diabo, ele confirmará as suspeitas de José Leôncio (Marcos Palmeira). O violeiro verá a imagem do patrão refletida nos olhos do Velho do Rio, então, concluirá que o encantado é ninguém menos que Joventino (Irandhir Santos), dado como desaparecido na primeira fase da novela.

O peão cruzará o caminho do avô de Jove (Jesuita Barbosa) em um momento para lá de delicado no folhetim de Bruno Luperi. De acordo com o Notícias da TV, ele arrancará a bala que Muda (Bella Campos) disparou por engano contra o peito do ancião por meio de uma cirurgia improvisada no meio do mato.

A história do forasteiro que salvou a vida do Velho do Rio se espalhará rapidamente, a partir do dia 9 de maio. Tadeu (José Loreto) será o porta-voz da notícia a José Leôncio, seu padrinho.

José Leôncio pedirá a ajuda de Trindade para localizar o rei das sucuris e quase cairá para trás ao encontrá-lo transformado na maior delas. O fazendeiro não acreditará nos próprios olhos ao ver a cobra navegar por entre as planícies alagadas dentro de uma canoa.

O pecuarista também não dará a mínima para os boatos de que o vaqueiro tem um pacto com o cramulhão ao contratá-lo para cuidar de seus animais. O forasteiro tornará as noites no rancho dos Leôncio muito mais animadas com sua viola e com suas histórias sobre o sete-peles.