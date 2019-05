Conheça os últimos adversários da Seleção antes da Copa América

Está chegando a hora da Copa América e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou quais serão os dois últimos amistosos da Seleção antes do início do torneio que volta ao Brasil depois de 30 anos. O Brasil vai enfrentar as seleções de Catar e Honduras nos dias 5 e 9 de junho.

O primeiro jogo vai acontecer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com bola rolando a partir das 21h30. O Catar é o país-sede da próxima Copa do Mundo que vai acontecer em 2022 e são os atuais campeões da Copa da Ásia. Os catarianos foram convidados pela CONMEBOL e vão disputar esta edição da Copa América.

Já a partida contra Honduras vai marcar o décimo jogo do Brasil no Estádio Beira-Rio, que pertence ao Internacional e fica em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A partida começa às 16h e será o último compromisso dos comandados de Tite antes da estreia na Copa América contra a Bolívia em jogo que acontece no Morumbi, em São Paulo.

O último confronto com os hondurenhos aconteceu em 2015 e também rolou no Beira-Rio. Naquela partida a Seleção não encantou, mas venceu por 1x0 graças ao gol solitário de Roberto Firmino.

Será o sexto confronto entre Brasil e Honduras. O histórico de confrontos entre as equipes aponta três vitórias do Brasil, um empate e uma vitória dos hondurenhos. Esse revés perante Honduras é, inclusive, um dos grandes traumas da história da seleção brasileira: foi pelas quartas-de-final da Copa América de 2001, disputada na Colômbia.

Quem comandava o Brasil era o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, técnico que levaria o time verde e amarelo ao pentacampeonato mundial no ano seguinte. O jogo aconteceu na cidade de Manilazes e o time de Honduras venceu por 2x0.



Apesar de já ter o técnico do penta, a seleção era muito diferente do que seria um ano após aquela derrota perante os hondurenhos. Para se ter uma noção, dos jogadores que enfrentaram a Alemanha na final da Copa de 2002 apenas o goleiro Marcos foi titular contra Honduras. Naquele 22 de julho de 2001, Scolari colocou os seguintes jogadores em campo: Marcos; Juan, Luisão (Juninho Pernambucano) e Cris; Belletti, Emerson, Eduardo Costa (Jardel), Alex (Juninho Paulista) e Júnior; Denílson e Guilherme.



Convocação

Quando o Brasil entrar em campo para os seus dois últimos amistosos, já se saberá todos os 23 jogadores que vão defender a Canarinho no torneio continental. Tite vai fazer o anúncio no próximo dia 17 de maio às 11h na sede da CBF.