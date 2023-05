Conheça quais são as 10 carreiras emergentes e também as que devem ficar no passado

Se por um lado inventar e desenvolver novos usos e modelos de Inteligência Artificial (IA) está no topo das carreiras mais promissoras em um futuro não tão distante assim, atividades como o caixa de banco estão com os dias contados. Cenário que até 2027 coloca no epicentro dessa revolução no mundo do trabalho a capacidade das novas tecnologias e da pauta ambiental em agregar 69 milhões de novas ocupações.

Por outro lado, essa mesma demanda pode eliminar 83 milhões de postos de trabalho. É o que mostra o relatório O Futuro do Trabalho 2023 (The Future of Jobs), elaborado pelo Fórum Econômico Mundial com o apoio da Fundação Dom Cabral nas pesquisas de opinião executiva.

Enquanto mais postos de trabalho devem ser perdidos pela adoção de tecnologias do que a capacidade de geração por novas funções, o estudo destaca não somente as carreiras emergentes e aquelas que devem perder espaço no mercado, mas chama atenção para o entendimento da urgência em treinamentos, qualificação, desenvolvimento e capacitação em inovação.

“Mais importante é a percepção do saldo negativo na geração de empregos, isto é, pessoas irão perder empregos em funções operacionais e existe a demanda por treinamentos e capacitações imediatas. As novas competências envolvem pensamento crítico, analítico, negócios e dados”, comenta o professor e diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral, Hugo Tadeu.

A 4ª edição do relatório, divulgada no início do mês, analisa 45 economias por meio de dados estatísticos – alguns deles fornecidos pelo LinkedIn e Coursera, além da pesquisa de opinião com executivos de 803 empresas de 27 diferentes setores e que, juntas, são responsáveis por mais de 11 milhões de postos de trabalho no mundo. O fato é que o mundo do trabalho não será o mesmo. Ao todo, 23% das ocupações devem se modificar nos próximos cinco anos.

Mais de 75% das empresas estão procurando incorporar essas tecnologias. Entre as carreiras do futuro estão os especialistas em IA e aprendizado de máquina, especialistas em sustentabilidade, analistas de inteligência de negócios e especialistas em segurança da informação, engenheiro de fintechs, analistas e cientistas de dados, engenheiros robóticos, especialistas em Big Data, operadores de equipamentos agrícolas, especialistas em transformação digital.

Em declínio, além dos caixas de banco, o relatório lista os funcionários dos Correios, operadores de caixas e cobradores, digitador de dados, secretários administrativos e executivos, assistentes de registro de produtos e estoquistas, escriturários de contabilidade, gerentes de relacionamento, oficiais judiciários, vendedores porta a porta. A perspectiva corresponde a uma redução líquida de 14 milhões de postos de trabalho, ou 2% do emprego atual.

“A rápida adoção de tecnologias e a expectativa por ganhos de produtividade nas empresas são alguns dos fatores determinantes para colocar essas profissões em destaque no futuro. A resposta disso é sobrevivência. É preciso repensar a adoção de tecnologias e atender também a agenda financeira para a sobrevivência da economia”, ressalta Tadeu.

Futuro imediato

Ainda segundo o estudo, os empregadores estimam que 44% das habilidades dos trabalhadores devem passar por mudanças e que seis em cada dez profissionais da força de trabalho atual (60%) vão demandar treinamento antes de 2027. Entre as habilidades mais exigidas para requalificação e qualificação no Brasil, a Inteligência Artificial e Big Data aparece no topo, seguida do pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade e mais o pensamento analítico.

Para o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-BA), Vitor Igdal, as tendências apontadas concretizam a revolução que estamos vivendo, no que diz respeito à forma de trabalhar. “É o momento de cada um se perguntar: esse trabalho que eu faço hoje, uma inteligência artificial poderia fazer? Se sim, é começar a pensar em cima de uma visão estratégica do seu trabalho: se questionar, qual o propósito, a missão, a visão. Como você pode se tornar único e fazer o seu trabalho melhor do que a AI. É muito importante que cada um se questione sobre isso, o quanto antes”.

A revolução é uma tendência natural. “Inclusive, acredito que a IA vai deixar um grande legado para a humanidade porque vai fazer com que o ser humano seja de fato, humano, e não faça um trabalho robótico automatizado. A gente vai precisar ser muito criativo para trazer novas soluções”, opina Igdal.

Entretanto, as empresas precisarão fornecer estrutura para que isso aconteça. Na pesquisa, elas afirmam que devem priorizar o pensamento analítico e criatividade nos treinamentos e retreinamentos de suas equipes, além do uso de IA e Big Data (priorização em 42% das empresas).

O número de empresas que pretendem investir no capital humano e automação de processos alcança 80%, tendo prioridade mulheres (79%), jovens menores de 25 (68%) e pessoa com deficiência (51%). O desafio maior é contornar a baixa disponibilidade de mão de obra qualificada.

De acordo com o relatório O Futuro do Trabalho 2023, o Brasil tem cerca de 136 milhões de pessoas economicamente ativas, mas apenas 17% da força de trabalho possui diploma de nível superior ou vocacional. A taxa de desemprego nacional está em 8,8%, enquanto 23% dos jovens não trabalham nem estudam.

Psicólogo especialista na Ciência do Playfulness (Trabalho com Leveza), Lucas Freire pontua que as empresas precisam agora priorizar o desenvolvimento de competências que estejam alinhadas com essas novas demandas. Isso implica uma mudança significativa na estrutura de competências e habilidades que os algoritmos ainda têm dificuldade em replicar.

“À medida que as empresas priorizam o desenvolvimento de novas competências, elas devem também considerar como a cultura organizacional e o ambiente de trabalho podem promover ou dificultar esse desenvolvimento. Um ambiente de trabalho que incentiva a experimentação pode facilitar o aprendizado e a inovação, além de promover o bem-estar dos funcionários”.

Formação contínua

O estudo sinaliza também outras profissões com potencial de crescimento, como arquitetos e agrimensores, engenheiros de energia renovável e engenheiros de instalação de sistema de energia solar. Atividades que devem crescer na proporção que as economias mudam para energia renovável, por exemplo. Outra expectativa é que os empregos na área de educação cresçam cerca de 10%, levando a 3 milhões de postos de trabalho adicionais para professores de educação profissional e professores universitários.

Especialista em gestão, Henrique Medeiros ressalta que a questão não é o avanço da tecnologia, mas como ela será utilizada a serviço da humanidade. “Esse é um processo que terá ciclos cada vez mais curtos, portanto, devemos entender que a formação contínua de seres humanos, voltada a novas tecnologias, é algo que veio para ficar. O que precisamos é adequar o conhecimento de pessoas que hoje atuam em tarefas manuais, para que elas passem a atuar conduzindo as novas tecnologias. Ou seja, saírem do lado manual e aprenderem a operar sistemas e equipamentos automatizados”, opina.

Como as pessoas vão se preparar para isso? Quem responde essa pergunta é a professora dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Genevieve.

“Essa é uma questão que serve também para fazer uma revisão de competência, avaliar se os seus cargos e até em refletir sobre a busca de um investimento em uma nova e possível empregabilidade, muitas vezes, em outra área de formação”.

É olhar suas próprias lacunas, o que requer uma grande dose de humildade e autoconhecimento, como complementa Juliana. “O caminho para não perder espaço e os locais para buscar essa qualificação dependem muito do protagonismo. Hoje nós temos muito acesso gratuito a muitas plataformas de estudo e cursos. É uma questão de investimento em tempo e qualificação. Cabe ao profissional buscar esse aprendizado dentro do contexto que ele está inserido e voltado para as metas individuais que ele tem de desenvolvimento pessoal”.

O gerente executivo da recrutadora Michael Page, Rodolfo Pagano, concorda. “Onde se precisa tomar decisões muito rápidas e menos ligadas a habilidades comportamentais de liderança, de empatia, relacionamento, de gestão em si, as máquinas tendem a ocupar esse espaço e consequentemente vamos ver pessoas em constante transição, buscando novas alternativas e se adaptando aos novos cenários propostos”.

Hoje em dia a capacidade de aprender é o principal ‘skill’ junto da adaptabilidade, que pode ser utilizado em qualquer setor, em qualquer mercado. “Profissionais que buscam um destaque no mercado de trabalho futuro vão ter que construir uma série de habilidades, acumular comportamentos, que permitam que eles se atualizem e desempenhem um papel relevante independente do setor onde estarão inseridos nos próximos 5 anos”, completa Pagano.



AS 10 PROFISSÕES DO FUTURO

1. Especialistas em IA e aprendizagem de máquina

2. Especialista em sustentabilidade

3. Analista em Inteligência de negócios

4. Analista de Segurança da Informação

5. Engenharia de Fintechs

6. Cientistas e analistas de dados

7. Engenharia de robótica

8. Especialista em Big Data

9. Operadores de equipamentos agrícolas

10. Especialistas em transformação digital





CARREIRAS QUE DEVEM ACABAR

1. Caixas de banco e funcionários relacionados

2. Funcionários dos Correios

3. Caixas e cobradores

4. Escriturários de entrada de dados

5. Secretários administrativos e executivos

6. Assistentes de registro de produtos e estoque

7. Escriturários de contabilidade

8. Legisladores e oficiais judiciários

9. Atendentes estatísticos, financeiros e de seguros

10. Vendedores de porta em porta, ambulantes e trabalhadores relacionados



ONDE SE QUALIFICAR

. Centro Universitário UniRuy – Wyden

Formação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Ciência de Dados, Ciências da Computação, Defesa Cibernética, Engenharia de Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, Jogos Digitais, Redes de Computadores, Segurança da informação, Sistemas para internet.

Especialização: Business Intelligence com Ênfase em Big Data, Componentes Distribuídos Web, Engenharia de Software, Qualidade e Governança em TI, Segurança da Informação em Redes de Computadores, User Experience Design (UX).

Mais informações: www.wyden.com.br

*

. Unifacs

Formação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Data Science, BIG Data e BI, Big Data e Inteligência Analítica, Blockchain e Cripitografia Digital, Ciência da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, Internet das Coisas e Computação em Nuvem, Jogos Digitais, Redes de Computadores, Segurança da Informação, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet.

Especialização: Cloud computing corporativo: uma abordagem multiplayer, Inteligência artificial e ciência de dados, Gestão de Projetos de TI e Metodologias Ágeis, Segurança da informação, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Cloud e Edge Computing, Governança de TI, Computação quântica, TI & Computação, Desenvolvimento de Games, Desenvolvimento de Metaversos, User experience.

Mais informações: www.unifacs.br

*

. Universidade Federal da Bahia (Ufba)

Formação: Ciência da Computação, Licenciatura em Computação, Sistemas de Informação, Ciência e Tecnologia, Biotecnologia, Tecnologia em Transporte Terrestre.

Especialização: Ciência da Computação (mestrado e doutorado)

Mais informações: www.ufba.br/cursos

*

. Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs)

Formação: Engenharia da Computação.

Especialização: Pós-graduação em Ciência da Computação.

Mais informações: www.uefs.br

*

. Unijorge

Formação: Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Jogos Digitais, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação.

Mais informações: www.unijorge.edu.br

*

. Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia (Uesb)

Formação: Ciência da Computação (em Vitória da Conquista), Sistemas de Informação (Jequié) e Licenciatura em Matemática, com enfoque em Informática (Jequié).

Mais informações: catalogo.uesb.br

*

. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb)

Formação: Ciências Exatas e Tecnológicas, Engenharia de Computação, Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade.

Especialização: Especialização em Educação e Tecnologias Digitais, Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação.

Mais informações: www.ufrb.edu.br

*

. Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufsb)

Formação: Matemática e Computação e suas tecnologias, Mídias Digitais, Mídia e Tecnologia.

Especialização: Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (mestrado).

Mais informações: ufsb.edu.br

*

. Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc)

Formação: Ciência da Computação.

Especialização: Ciência, Inovação e Modelagem em Materiais (mestrado), Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia (mestrado), Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (mestrado).

Mais informações: www.uesc.br

*

. Ufob

Formação: BI em Ciência e Tecnologia.

Especialização: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (mestrado).

Mais informações: ufob.edu.br

*

. Centro Universitário Uniftc/ Unex

Formação: Sistemas de Informação (graduação) nas unidades de Vitória da Conquista (UniFTC), Feira de Santana e Itabuna (Unex).

Mais informações: www.uniftc.edu.br

*

. Senai Cimatec

Formação: Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Especialização: Especialização em Data Science e Analytics, Especialização em Automação, Controle e Robótica Industrial, Especialização em Robótica e Sistemas Autônomos, Especialização em Digital Twin, Especialização em BIM Manager, Especialização em Engenharia da Confiabilidade, MBA Executivo em Gestão e Tecnologias da Saúde, MBA Executivo em Sustentabilidade e ESG, MBI em UX Design & Strategy, MBI BIM (Building Information Modeling), MBI em Hidrogênio Verde.

Mais informações: www.senaicimatec.com.br

*

. Instituto Federal da Bahia (Ifba/ Salvador)

Formação: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Especialização: Desenvolvimento de sistemas e games para dispositivos móveis.

Mais informações: portal.ifba.edu.br

*

. Estácio

Formação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Rede de Computadores, Sistemas de Informação.

Especialização: MBA Gestão de Projetos, Administração de Banco de Dados, Engenharia de Software, Segurança da Informação, Ciência de Dados, Big Data e Analytcs.

Mais informações: estacio.br