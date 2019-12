Copa do Brasil: Bahia estreia contra River; Vitória pega Imperatriz

Os 80 times que disputarão a primeira fase da Copa do Brasil 2020, sendo quatro baianos, conheceram seus adversários nesta quinta-feira (12), através do sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Bahia inicia sua trajetória contra o River, em jogo único na casa do time piauiense e que o tricolor terá a vantagem do empate para classificar.

Caso o Esquadrão avance, o rival na segunda fase sairá do confronto São Luiz-RS x América-RN. Dessa vez, o tricolor jogaria em casa. Essa fase ainda é disputada em partida única, porém com decisão por pênaltis se terminar empatada. Na terceira fase, em ida e volta, os possiveis adversários são Coruripe, Juventude, XV de Piracicaba e Londrina. Os confrontos da quarta fase só serão definidos em novo sorteio na ocasião.

O Vitória também terá um rival nordestino na estreia e, mais uma vez, do Maranhão. Se em 2019 o Moto Club foi algoz, em 2020 o Leão tentará melhor sorte contra o Imperatriz. Segue o mesmo molde: fora de casa, partida única e podendo empatar para seguir adiante.

O caminho rubro-negro na segunda fase tem pela frente o vencedor de Lagarto-SE x Volta Redonda-RJ. Neste caso, o Vitória seria o mandante. E na terceira etapa, pode cruzar com Bragantino-PA, Ceará, Bangue ou Oeste.



Confrontos são definidos dentro de cada chave até a terceira fase; clique na imagem para ampliar (Foto: CBF)

Outro baiano na competição, o Atlético vai enfrentar o Botafogo-PB em Alagoinhas. O Carcará só classifica se vencer, pois a vantagem do empate é do time paraibano, por estar em melhor colocação no ranking nacional de clubes. Se o Atlético avançar, há grande possibilidade de jogar no Maracanã, já que terá pela frente o ganhador de Moto Club x Fluminense na condição de visitante.

O Bahia de Feira enfrentará o Luverdense em Feira de Santana. O time baiano só classifica se ganhar a partida. Quem alcançar a segunda fase jogará fora de casa contra Palmas-TO ou Paraná.

A Copa do Brasil será disputada de fevereiro a setembro. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR, São Paulo, Internacional, Corinthians, Fortaleza, Bragantino e Cuiabá entrarão direto nas oitavas de final.