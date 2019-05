Copa do Nordeste 2020 já começou e teve semifinalista em campo

O Náutico viveu uma situação inusitada na quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. Classificado para a semifinal da Copa do Nordeste deste ano, em que disputará com o Botafogo-PB uma vaga na decisão, o time pernambucano já estreou na edição 2020 - e contra outro clube paraibano.

Estreou com derrota, por sinal. O Timbu foi a Campina Grande (PB) e perdeu do Campinense por 2x1, de virada, gols de Wallace Pernambucano, Erivan e Henrique Mattos. O jogo de volta será dia 15, no Recife. Quem classificar entrará na fase de grupos.

A partida foi válida pela fase preliminar do Nordestão 2020, que o Náutico disputa porque as vagas de Pernambuco na fase de grupos couberam ao Sport (atual campeão estadual) e ao Santa Cruz (pelo ranking nacional de clubes). O Sport decidiu voltar ao torneio após dois anos ausente.

Também na quarta-feira, Confiança e Sampaio Corrêa empataram por 0x0, em Aracaju. O jogo de volta está marcado para o dia 7.

A Juazeirense é o representante baiano na seletiva. Enfrentará o CRB, com o jogo de ida no dia 7, em Juazeiro, e o de volta no dia 14, em Maceió. O outro confronto tem Altos x ABC. A primeira partida será nesta quinta (2), em Teresina, com volta no dia 8, em Natal.

Semifinais de 2019

Antes da partida de volta contra o Campinense, o Náutico decidirá uma vaga na final deste ao. Será no dia 9, contra o Botafogo-PB, em jogo único em João Pessoa. O outro finalista sairá do confronto entre Fortaleza e Santa Cruz, no mesmo dia, em Fortaleza.