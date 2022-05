Corinthians gera polêmica ao tirar verde da bandeira LGBTQIA+ em homenagem

No Dia Internacional de Combate à Homofobia, diversos clubes se manifestaram nas redes sociais para manifestar apoio à causa. Entre as publicações que mais chamaram atenção está a do Corinthians, mas não exatamente pelos motivos mais nobres. O clube gerou polêmica entre os seus seguidores ao omitir a cor verde, a mesma do rival Palmeiras, da bandeira LGBTQIA+ compartilhada em seu perfil no Twitter.

"O Brasil é o País que mais mata pessoas LGBTQIA+. Respeite quem só quer viver", relembrou o Corinthians no post. Somente no ano passado, 316 assassinatos foram registrados pelo Observatório de Mortes e Violências contra LGBTQIA+. O relatório indicou um aumento de 33% em relação a 2020.

Apesar do tom contundente da publicação, a cor cinza na bandeira arco-íris não passou despercebida por alguns usuários, que questionaram a postura do clube em não abrir mão da rivalidade nem mesmo em um momento de solidariedade e luta contra o preconceito. Por outro lado, alguns torcedores minimizaram o assunto.

Além do Corinthians, outros clubes do futebol do futebol brasileiro relembraram a data. O Bahia e Vitória fizeram publicações em celebração a data. O tricolor relembrou da campanha "não há impedimento", de 2019, quando lançou uma camisa com uma estampa em defesa da luta contra a homofobia.

O rubro-negro, também através do Instagram e Twitter, reforçou a necessidade de combater o preconceito. "Mais do que repudiar, é preciso lutarmos pra acabar esse preconceito na nossa sociedade", escreveu o clube.

O Dia de Combate à Homofobia é celebrado no dia 17 de maio desde 2010. A data remete ao dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, em 1990.