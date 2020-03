Corinthians vende Pedrinho ao Benfica por 20 milhões de euros

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (11) a venda do meia-atacante Pedrinho para o Benfica. O clube brasileiro não informou o valor, mas o português sim: 20 milhões de euros (R$ 105,8 milhões na cotação atual).

Pedrinho continuará no Corinthians até o fim do Campeonato Paulista, enquanto a janela de transferências na Europa está fechada. Ele assinou contrato de cinco anos com o Benfica, com início no dia 1º de julho.

No clube português, o jogador de 21 anos terá uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. "Todas as pessoas que me falaram do Benfica, falaram muito bem e hoje eu vejo que realmente corresponde à realidade. Estou muito feliz e realizado por poder pertencer a um grande clube da Europa", afirmou Pedrinho ao site oficial do Benfica.

Pedrinho viajou no final de semana para realizar exames médicos no Benfica e foi aprovado. Ele retornará a São Paulo na quinta-feira (12) e ficará à disposição do técnico Tiago Nunes para enfrentar o Ituano, domingo (15), no Itaquerão, pela 10ª rodada do estadual.