Corpo de criança que desapareceu após acidente na Chapada Diamantina é achado

O corpo de Alecsandra Sophia Gonçalves Torres, de 4 anos, que estava desaparecida desde um acidente na BR-242, no trecho da Serra da Mangabeira e a Oliveira dos Brejinhos, na Chapada Diamantida, foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (25) pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, duas cadelas do Núcleo de Operações com Cães (NOC) acharam o corpo da criança debaixo do caminhão envolvido no acidente. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para seguir com os procedimentos legais.

O acidente aconteceu na última segunda-feira (23), envolvendo uma carreta que transportava bobinas e um caminhão carregado de bois. O motorista deste último veículo morreu, além de Alecsandra. Outras duas pessoas ficaram feridas.

A colisão ocorreu após a carreta com bobinas invadir a pista contrária. Com a manobra, o veículo bateu de frente com um caminhão de frete e os dois pegaram fogo. A criança, que estava no veículo infrator, estava acompanhada de um casal de tios. Os três retornavam de Salvador para a cidade de Barreiras, no oeste do estado, onde moram.

O condutor da carreta teve ferimentos leves. Já a mulher, tia da criança, sofreu machucados mais severos e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde. O motorista do caminhão que transportava os animais não resistiu e morreu ainda no local do acidente, antes da chegada dos socorristas.

As cadelas Cristal e Holly foram deslocadas de Salvador para o local do acidente para ajudar nas buscas nesta terça-feira (24), de acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros da Bahia. Dezesseis agentes trabalhavam tentando encontrar o corpo.