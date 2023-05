Corpo é encontrado em carrinho de supermercado na Baixa de Quintas

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado na Baixa de Quintas, em Salvador, no último sábado (27). O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que ainda não foi identificado, foi vítima de arma branca. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local e expediu as guias para remoção e perícia. Não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Dois homens baleados

Dois homens foram baleados no mesmo bairro, na madrugada deste domingo (28). Não há informações sobre motivação e autoria dos crimes, nem se há relação com o corpo encontrado no carrinho de supermercado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 37ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). No local, a polícia encontrou duas vítimas de disparos de arma de fogo, que foram socorridas para uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Os crimes serão investigados pelo Poder Judiciário.