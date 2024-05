CONDIÇÕES PERIGOSAS

Salvamar alerta população sobre cuidados com o banho de mar no período chuvoso

Equipe realizou, em abril, 3.768 ações preventivas

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 08:25

Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

O período chuvoso em Salvador tem trazido um alerta aos cidadãos que curtem o banho de mar na cidade. O titular da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), Kailani Dantas, esclareceu que as últimas semanas têm sido de muito trabalho para os agentes do órgão, devido às condições perigosas do mar durante o outono/inverno, marcado por frentes frias e fortes chuvas.

Para prevenir ocorrências, a Salvamar realizou, em abril, 3.768 ações preventivas e realizou oito palestras educativas. Durante o mês foram registradas 16 ocorrências de afogamentos e duas de queimaduras por caravelas portuguesas.

“Dentro deste período chuvoso houve momentos de abertura do sol e condições convidativas para a praia. No entanto, o mar apresenta características de inverno, o que demanda um esforço redobrado das equipes nas ações preventivas, sinalização, fiscalização e orientação dos banhistas”, avalia Dantas.

Condições

A Salvamar opera em regime de plantão, com ativação dos postos principais e realização de patrulhas preventivas em toda a costa da cidade, com equipes de Resposta Rápida (ERR), utilizando quadriciclos e viaturas. O coordenador antecipa que maio deve trazer um clima mais estável, porém, ainda com o mar em condições perigosas, com fortes correntes marítimas que podem trazer caravelas para a beira da praia. “Será um mês que exigirá cuidado redobrado dos banhistas”, alerta.

Na primeira semana deste mês foram contabilizados oito banhistas queimados por caravelas, em Piatã, além de 11 ocorrências de afogamentos, incluindo uma de grau três, resgatada no posto Piatã 1 e encaminhada pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento Médico (UPA). Além disso, já foram registradas 1.579 ações preventivas nesses seis primeiros dias.

Estrutura

A Salvamar possui uma equipe de 270 agentes, distribuídos em 35 postos ao longo de 28 km da costa, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). A instituição opera com quatro postos móveis em constante atividade, atendendo também a eventos municipais.

A infraestrutura é composta por equipamentos como motos aquáticas, pranchões, nadadeiras, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas não apenas realizam operações de resgate, mas também implementam ações preventivas, educativas e orientativas em ambientes aquáticos, reduzindo o risco de afogamentos e garantindo a segurança daqueles que se encontram em perigo.