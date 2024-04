MAU TEMPO

Chuvas em Salvador já chegaram a 740,2 milímetros em abril, aponta Codesal

Volume é quase o triplo do esperado para todo o mês de abril

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 20:21

Capital está em alerta para chuvas moderadas a fortes Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

As fortes chuvas em Salvador já chegaram a 740,2 milímetros neste mês de abril, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). É quase o triplo do esperado para o mês inteiro - a média histórica deste período é de 284,9 milímetros. Esse volume de chuvas já é o maior dos últimos 30 anos, apontam dados da Codesal atualizados nesta quarta-feira (24).

Os maiores acumulados de chuva em 24 horas na capital baiana, com dados atualizados às 16h desta quarta (24), foram registrados na Praia do Flamengo (100,8 mm), Saboeiro (95,6 mm), Cabula-19BC (90,6 mm), Imbuí (89,6 mm) e Itapuã (87,6 mm).

“Neste mês de abril, Salvador vem demonstrando como é uma cidade mais resiliente e mais preparada para os efeitos das chuvas do que no passado. Apesar do volume histórico de chuvas, o maior dos últimos 30 anos, não temos registrado eventos graves, que causam prejuízos materiais de grande porte ou levam risco à vida das pessoas. Essa é a nossa maior preocupação desde sempre, proteger os soteropolitanos”, disse o diretor da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Apesar disso, até as 20h desta quarta, a Codesal havia registrado 248 ocorrências, entre deslizamento de terras, como o que ocorreu no Vale do Canela mais cedo; ameaças de deslizamento; ameaças de desabamento; e avaliações de imóveis alagados. No bairro de Cassange, muitos moradores tiveram as casas invadidas pela água.

A Codesal emitiu alerta para a continuidade de chuvas moderadas a fortes, com risco de deslizamento de terra e alagamentos. Devido a atuação de um sistema de baixa pressão na atmosfera, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas a fortes, a qualquer hora do dia, nesta quinta-feira (25).

“Todas as nossas equipes estão mobilizadas em toda a cidade para mitigar os problemas ocasionados pelas chuvas. Temos registros de ocorrências e estamos atuando nelas para auxiliar e proteger a população, principalmente aquelas que moram próximas a áreas de risco. Estamos atentos, uma vez que a chuva deve continuar”, completou Sosthenes Macêdo.

Diante do volume de chuvas, a Prefeitura informou que tem intensificado as ações para mitigar os efeitos, realizando vistorias, recuperações de infraestrutura, limpeza, manutenção urbana e apoio às famílias que moram próximas a áreas de risco.