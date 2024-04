VALE DAS PEDRINHAS

Salvador registra mais uma queda de árvore por conta da chuva

Uma árvore caiu, na manhã desta terça-feira (23), no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador. Felizmente, não houve vítimas ou grandes prejuízos materiais. Em abril, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) registrou um total de 115 ocorrências, sendo 82 remoções de árvores caídas, três bambus que tombaram e foram removidos, e mais 30 galhos de árvores removidos.

Prevendo que isso poderia acontecer, desde o final do ano passado, em parceria com a Coelba, a prefeitura antecipou as podas de árvore da cidade. "A Coelba mandou 17 equipes para Salvador e nós dobramos as nossas equipes permanentes de podas de árvore. Só no mês de dezembro, foram feitas mais de três mil podas", destacou Bruno.