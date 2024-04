BALANÇO

Polícia localizou 35 lideranças de facções este ano na Bahia

As forças de segurança da Bahia localizaram, nos primeiros meses do ano, 35 lideranças de facções. O número foi apresentado nesta terça-feira (23), pelo secretário de Segurança Pública Marcelo Werner, na sede da pasta. Em todo o ano passado, foram 34 lideranças encontradas.

"Somente nos primeiros quatro meses do ano, a gente já tem o mesmo número de lideranças alcançadas em 2023, com destaque para dez cartas do baralho do crime que a gente tirou de circulação", disse o secretário.