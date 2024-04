SALVADOR

Homem é morto no bairro do Trobogy

Um homem foi morto no bairro do Trobogy, na tarde de segunda-feira (22). O crime aconteceu na Rua Aymoré e a vítima não teve a identidade revelada.

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares, agentes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para averiguar a ocorrência. A vítima foi encontrada com diversos ferimentos e ainda com vida.