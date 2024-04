VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros em Paripe

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto a tiros, na manhã desta terça-feira (23), na Rua Porto Santo, no bairro de Paripe.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização da perícia. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.