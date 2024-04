VITÓRIA DA CONQUISTA

Mulher tem crise de riso durante assalto na Bahia

A situação aconteceu no último final de semana

Uma mulher teve uma reação inusitada durante um assalto na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A situação aconteceu no último domingo (23). A vítima estava em uma farmácia no bairro Patagônia quando foi surpreendida por um suspeito que anunciou o assalto.