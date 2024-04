CALOR EM SALVADOR

Aos 42 anos, Alinne Rosa posa nua e surpreende com corpo após procedimento estético

A cantora Alinne Rosa mostrou que não tem vergonha de mostrar o corpo nas redes sociais e, nesta segunda-feira (21), compartilhou algumas fotos completamente nua no terraço da sua casa no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.