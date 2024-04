BR 030

Mãe e filha morrem atropeladas por caminhão em rodovia na Bahia

Mãe e filha morreram após serem atropeladas por um caminhão na BR-030, no trevo que dá acesso ao Distrito de Morrinhos, na cidade de Guanambi, no centro-sul baiano. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (22), por volta das 19 horas. Senhorinha da Silva, de 71 anos, e a filha, Marli Senhorinha da Silva, de 41 anos, voltavam de Vitória da Conquista em um ônibus da prefeitura utilizado para o transporte de pacientes. Elas foram atropeladas enquanto atravessavam a pista.

Marli Senhorinha da Silva acompanhava a mãe, que passava por atendimento médico em Vitória da Conquista. Elas eram transportadas por um ônibus do tratamento fora do domicílio (TFD). As mulheres residiam na zona rural de Morrinhos, distrito de cerca de 3,4 mil habitantes.