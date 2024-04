CLIMA

Segunda-feira terá chuva intensa ao longo do dia, aponta previsão

A segunda-feira (22) deve continuar chuvosa em Salvador. A previsão é de que o dia siga nublado, com chuvas intensas em alguns momentos do dia, segundo a Defesa Civil.

A chuva é causada pelo avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico e um sistema de baixa pressão que está atuando. As chuvas devem persistir ao longo do restante do mês de abril.