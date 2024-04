PLANTIO DE MUDAS

Cidadãos em Salvador poderão participar da Operação Plantio Chuva 2024

A primeira ação do órgão ocorreu na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), onde foram plantadas 50 mudas

A Operação Plantio Chuva começou, nesta quarta-feira (24), com a participação direta dos cidadãos no processo, seja através de indicação de locais ou mesmo auxiliando no plantio. A iniciativa é da prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis).